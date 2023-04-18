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OPINION

Игорь Матович как словацкий Ющенко

Якуб Логинов
18 апреля, 2023 вторник
16:00
Мнение

Словакия – не Украина, а Игорь Матович – это не Виктор Ющенко. Однако смена власти в Словакии в 2020 году была связана с подобной волной надежды, как и выбор Виктора Ющенко на президента в 2004 году

Да и разочарование Игорем Матовичем такое же, как разочарование Виктором Ющенко. В Украине это привело к возвращению Виктора Януковича. Словаки также близки избрать "своего Януковича", в виде возвращения пророссийских политиков, связанных с мафией.

Игорь Матович вошел в большую политику в 2010 году, когда впервые стал депутатом в качестве лидера нового движения OĽANO (Obyčajní люди a nezávisle osobnosti, то есть Обычные люди и независимые личности). В 2012-2020 годах OĽANO выросло в главную силу оппозиции против "Смера" премьера Роберта Фицо. Игорь Матович очень остро критиковал "Смер" за олигархизацию страны и коррупцию, прямо называл премьера Фицо и его соратников "ворами" и "мафией". Господствующая в Словакии партия действительно была недалеко от стандартов "Партии регионов", а сегодня Фицо критикует правительство Гегера за поддержку Украины и имеет путинофильские симпатии.

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Коррупционные скандалы фицовской Словакии расследовал, в частности журналист Ян Куцяк. Его убийство во 2018 году во многом напоминало убийство украинского журналиста Георгия Гонгадзе в 2000 году. Словаки были в шоке, поскольку стало для них ясным, что их страна стала мафией. Начался политический кризис, Словакией прошли протесты, в результате которых Фицо ушел в отставку. Переходным премьером стал Петер Пеллегрини, впоследствии покинувший "Смер" и основавший свою партию "Глас", то есть Голос.

Коррупционные скандалы фицовской Словакии расследовал, в частности журналист Ян Куцяк. Его убийство во 2018 году во многом напоминало убийство украинского журналиста Георгия Гонгадзе в 2000 году. Словаки были в шоке, поскольку стало для них ясным, что их страна стала мафией

На выборах в 2020 году победили партии, обещавшие борьбу "с мафийным государством и олигархами", борьбу с коррупцией, возвращение верховенства права. Неудивительно, что самую большую поддержку получила OĽANO, которая с самого начала называла Роберта Фицо чуть ли не мафическим боссом. Игорь Матович стал премьер-министром, правительство сформировало коалицию четырех партий, прогрессивных и прозападных, однозначно проукраинских. Аналогия с "оранжевыми" 2005-2010 годов — однозначна.

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Правительства Игоря Матовича и его преемника Эдуарда Гегера действительно можно назвать реформаторскими, началась реальная борьба с мафией, расследование многих скандалов и очищение Словакии от разных общественных патологий. Наибольшие успехи эта команда достигла во внешней политике. Однако из-за скандального стиля поведения рейтинги Матовича сейчас напоминают рейтинги Ющенко в конце его правления. Матович одного дня принимал какое-то неожиданное решение, через два дня без всяких консультаций принимал противоположное, притом обижал всех вокруг. Вел себя как Лукашенко в стране, которая очень ценит европейские стандарты и демократию и не разрешает такого.

Рейтинги Матовича сейчас напоминают рейтинги Ющенко в конце его правления. Матович одного дня принимал какое-то неожиданное решение, через два дня без всяких консультаций принимал противоположное, притом обижал всех вокруг. Вел себя как Лукашенко в стране, которая очень ценит европейские стандарты и демократию и не разрешает такого

Матовичу пришлось в 2021 отойти, премьером стал его партийный коллега Эдуард Гегер, сегодня уже лидер новой партии "Демократия". Эдуард Гегер — это полная противоположность Матовича, спокойный и стабильный политик, самый большой друг Украины в Европе. Матович, однако, вызвал такое разочарование, что многие словаки заскучали за Робертом Фицо и Петером Пеллегрини — их поддержка выросла так, как в 2010 году выросла поддержка "Партии регионов". Выборы пройдут 30 сентября.

Специально для Еспресо

Об авторе. Якуб Логинов, журналист из Братиславы

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