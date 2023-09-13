Игнорируют проблемы со здоровьем: крымскотатарского активиста Эюпова незаконно перевели в тюрьму в РФ
Крымскотатарского активиста и политзаключенного Азамата Эюпова россияне незаконно этапировали в Челябинскую область в тюрьму Верхнеуральска: его приговорили к 17 годам лишения свободы по сфабрикованному делу
Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Он рассказал, что на протяжении почти полутора лет заключения Азамат Эюпов не получает квалифицированную медицинскую помощь. В СИЗО он перенес четыре ишемических инсульта, у мужчины полноценно не функционирует правая нога.
"Еще в июле прошлого года адвокату удалось добиться обследования в частном медучреждении за средства родственников. Тогда независимые врачи сообщили, что Азамат нуждается в срочной госпитализации. Однако оккупанты эти требования проигнорировали", - отметил Лубинец.
Омбудсмен подчеркнул, что из 186 крымских политзаключенных по меньшей мере 30 человек нуждаются в немедленной медпомощи, среди них - 25 крымских татар.
"Неоказание надлежащей медицинской помощи украинским гражданам, которых РФ незаконно удерживает в тюрьмах, носит системный характер, согласно Женевской конвенции приравнивается к пыткам и нарушает неотъемлемое право – на жизнь", - добавил Лубинец.
- Ранее в колонию в РФ этапировали крымского политзаключенного Амета Сулейманова. Он страдает болезнью сердца и требует срочной операции.
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