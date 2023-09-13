Игнорируют проблемы со здоровьем: крымскотатарского активиста Эюпова незаконно перевели в тюрьму в РФ

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он рассказал, что на протяжении почти полутора лет заключения Азамат Эюпов не получает квалифицированную медицинскую помощь. В СИЗО он перенес четыре ишемических инсульта, у мужчины полноценно не функционирует правая нога.

"Еще в июле прошлого года адвокату удалось добиться обследования в частном медучреждении за средства родственников. Тогда независимые врачи сообщили, что Азамат нуждается в срочной госпитализации. Однако оккупанты эти требования проигнорировали", - отметил Лубинец.

Омбудсмен подчеркнул, что из 186 крымских политзаключенных по меньшей мере 30 человек нуждаются в немедленной медпомощи, среди них - 25 крымских татар.

"Неоказание надлежащей медицинской помощи украинским гражданам, которых РФ незаконно удерживает в тюрьмах, носит системный характер, согласно Женевской конвенции приравнивается к пыткам и нарушает неотъемлемое право – на жизнь", - добавил Лубинец.