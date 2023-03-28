Об этом сообщает Юрий Игнат в "Марафоне".

Враг использует беспилотники оперативно-тактического уровня "Орлан-10" в Украине. По состоянию на 28 марта ВСУ уничтожили более полутора тысяч таких дронов на фронте, не считая квадрокоптеров и БПЛА тактического уровня.

Оценивая способности воздушных сил России Игнат говорит, что группировка самолетов врага, атакующая нашу страну с нескольких десятков аэродромов, количественно увеличилась, но качественно стала гораздо хуже.

"К сожалению, потенциал по осуществлению атак с воздуха у них еще есть, и наши военные летчики делают все возможное, а иногда даже и невозможное, чтобы противостоять агрессору, пытаясь сбивать его ракеты и БПЛА", - рассказал спикер Командования Воздушных сил.

Игнат подчеркнул, что противник увеличил активность тактической авиации и применение управляемых авиационных бомб: "Это те новые угрозы, которые следует учитывать".

Противостоять этому возможно, в частности благодаря новой технике наших партнеров, это и истребители.