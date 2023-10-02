Игнат спрогнозировал увеличение количества дроновых атак по Украине и уменьшение ракетных атак

Об этом в эфире " Радио Свобода " сказал спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.

По его мнению, ракет в России много не будет, их производство дороже изготовления дронов-камикадзе.

"Действительно, сентябрь был рекордным по количеству БПЛА ударного типа – типа Shahed. То, что Россия будет наращивать их производство и применять их против Украины – мы уже говорим несколько месяцев об этом. Поэтому это очевидные шаги. Потому что ракет много не будет в России Собственного производства, имею в виду.Потому что мы видели, сколько они в прошлом году применили и имеют высокоточного дальнобойного оружия сейчас.Поэтому ракеты они, возможно, будут использовать меньше.Потому что для ракет есть более приоритетные цели. чем дрон-камикадзе, и значительно дороже оружие. Значительно дольше его производить на предприятиях, чем те же дроны", - сказал Игнат.

По его словам, Иран продолжает поставки дронов. В то же время РФ, вероятно, производит их и на своей территории. Спикер подчеркнул, что для эффективной противовоздушной обороны необходима дальнейшая поддержка Запада.

"Противовоздушная оборона делает все возможное и будет делать все возможное. Вопрос не нашей выдержки, а вопрос помощи. Надо будет чем это делать. Мы почти на 100 процентов, видимо, зависим от поддержки Запада. Потому что не можем мы производить сегодня ракеты класса земля-воздух Авиационные ракеты у нас есть к истребителям, но я уже говорил, что истребители не созданы для сбития таких целей, хотя делают все возможное, поэтому ракеты к тем системам, которые сейчас в Украине, нам нужны будут в большем количестве. Если враг будет увеличивать интенсивность обстрелов крылатыми ракетами и дронами, а также ПВО малого радиуса действия.