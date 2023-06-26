Об этом информирует в телемарафоне спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Рейсы из Ирана стали, к сожалению, регулярными. Это видно в общем доступе, можно отслеживать передвижение бортов из Тегерана в Москву. Как видите, трафик также в Каспийском море. Махачкала, Астрахань – тоже из Ирана именно в эти порты попадают грузы. Они могут быть разного характера, потому что море соединяет эти две страны и, не исключено, что и морским путем доставляют эти орудия убийства иранского производства. Поэтому сотрудничество (России. - ред.) с Тегераном продолжается", - заявил военный.

Игнат подчеркнул, что Украина ожидает, что мир заставит прекратить это сотрудничество: "Мы надеемся, что сообщество будет делать все для того, чтобы не продолжалось и дальше".