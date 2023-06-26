Игнат: Россия, вероятно, получает оружие от Ирана не только по воздуху, но и по морю
В Воздушных силах считают, что Иран может поставлять России беспилотники не только по воздуху, но и по морю
Об этом информирует в телемарафоне спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
"Рейсы из Ирана стали, к сожалению, регулярными. Это видно в общем доступе, можно отслеживать передвижение бортов из Тегерана в Москву. Как видите, трафик также в Каспийском море. Махачкала, Астрахань – тоже из Ирана именно в эти порты попадают грузы. Они могут быть разного характера, потому что море соединяет эти две страны и, не исключено, что и морским путем доставляют эти орудия убийства иранского производства. Поэтому сотрудничество (России. - ред.) с Тегераном продолжается", - заявил военный.
Игнат подчеркнул, что Украина ожидает, что мир заставит прекратить это сотрудничество: "Мы надеемся, что сообщество будет делать все для того, чтобы не продолжалось и дальше".
- В мае издание CNN отмечало, что Иран поставляет России по Каспийскому морю все больше боеприпасов , а Запад не может этому помешать.
- 5 июня в СМИ попал контракт о закупке Россией у Ирана артиллерийских и танковых снарядов, а также ракет разного размера.
- 9 июня в Белом доме заявили, что Иран планирует построить в РФ завод беспилотников , производство может начаться в 2024 году.
- Эксперт по морской тематике Андрей Клименко заявил о наращивании Россией перевозок из Ирана по Каспийскому морю.
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