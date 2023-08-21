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Игнат рассказал, сколько современных истребителей нужно Украине

21 августа, 2023 понедельник
16:30
Война с Россией

По видению Воздушных сил ВСУ, Украине необходимо получить 128 современных истребителей, чтобы полностью заменить старый авиапарк

Об этом пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат рассказал в эфире "Свобода.Утро".

Таким образом, Игнат прокомментировал информацию о том, что Дания и Нидерланды передадут Украине в целом 61 истребитель F-16.

Он пояснил, что 42 истребителя, которые планируют предоставить Нидерланды, это примерно 4 авиационные бригады.

"На эту цифру (128 – ред .) мы и опираемся. Понятно, что война может внести свои коррективы, но более 100 самолетов действительно нужно, чтобы рассредоточить их на разных аэродромах, чтобы они реагировали на разные вызовы и наносили удары по разным целям". И по самолетам, и по наземным и по тылам противника, в частности", - пояснил спикер.

Что известно об истребителях F-16 для Украины

21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16. Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы избивать по территории РФ. Также советник Минобороны Юрий Сак заявил, что Украина надеется получить первые современные американские истребители F-16 осенью 2023 года.

В июле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что первые истребители F-16 предположительно будут летать в небе Украины до конца марта 2024 года.

16 июля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Штаты не будут откладывать обучение украинских пилотов на истребителях F-16, Байден разрешил европейским странам приступить к тренировкам.

22 июля Салливан также сказал, что украинские пилоты начнут обучение на истребителях F-16 в ближайшие несколько недель.

11 августа сообщалось, что первая группа украинских пилотов завершит обучение на истребителях F-16 не ранее следующего лета. Началу боевой подготовки будут предшествовать 4-месячные языковые курсы.

Впоследствии главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный встретился в Украине с начальником генштаба ВС Словакии. Среди тем обсуждения было обучение пилотов на истребителях F-16.

12 августа в Белом доме заявили, что Соединенные Штаты Америки могут приобщиться к тренировкам украинских пилотов на истребителях F-16 на своей территории, если "будет достигнут потенциал для обучения в Европе".

Впоследствии спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире Эспрессо рассказал, что работа по передаче F-16 Украине ведется ежедневно: процесс переговоров сложен - все страны, входящие в состав "авиакоалции", принимают коллегиальное решение.

А президент Румынии Клаус Иоганнис подтвердил , что страна будет обучать украинских пилотов на истребителях F-16: там откроют региональный учебный центр.

17 августа спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украина не сможет получить от западных партнеров истребители F-16 ближайшей осенью или зимой, поэтому необходимо усилить ПВО. В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг считает , что партнеры стали ближе к предоставлению F-16 Украине, а глава МИД Дмитрий Кулеба намекнул на хорошие новости в скором времени.

18 августа стало известно, что вице-премьер Нидерландов Вопке Хукстра подтвердил , что 17 августа Соединенные Штаты Америки одобрили отправку в Украину многоцелевых истребителей F-16

Также 18 августа советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан во время пресс-конференции подтвердил информацию об одобрении передачи Данией и Нидерландами F-16 Киеву.

Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил партнеров из США, Дании и Нидерландов, готовых предоставить Украине истребители F-16 после завершения обучения наших пилотов.

В воскресенье, 20 августа, Владимир Зеленский сообщил , что Нидерланды предоставят Украине 42 истребителя F-16, а Дания, в свою очередь, еще 19 самолетов.

Мир
F-16
поддержка Украины
оружие для Украины
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