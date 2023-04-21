Игнат рассказал, с чем были связаны ночные тревоги в Украине
Тревоги в ночь с 20 на 21 апреля были связаны с запуском "шахедов" и перелетом базирующегося в России самолета МиГ-31К
Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат.
Он отметил, что первая тревога была связана со взлетом российского самолета МиГ-31К. Это самолет, по словам Игната, возможно, является носителем ракеты "кинджал". Вторая тревога была связана с атакой "шахедами".
"Позже тревога была связана с шахедами, до 3 ночи фактически продолжалась боевая работа", - сказал Игнат.
Он добавил, что уже сравнительно давно не было зафиксировано тревог, связанных со взлетом базирующегося на территории Беларуси МиГ-31.
- В ночь с 20 на 21 апреля российские дроны-камикадзе атаковали Киев и область. Украинская ПВО сбила там около 8 БПЛА. Также этой ночью российские военные ударили беспилотниками по Полтавской области , в результате чего разрушения понесла гражданская инфраструктура.
- Также Генштаб ВСУ сообщил, что украинским защитникам удалось сбить 8 из 12 беспилотников, запустивших российские военные по территории нашей страны.
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