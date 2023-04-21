Игнат рассказал, с чем были связаны ночные тревоги в Украине

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат.

Он отметил, что первая тревога была связана со взлетом российского самолета МиГ-31К. Это самолет, по словам Игната, возможно, является носителем ракеты "кинджал". Вторая тревога была связана с атакой "шахедами".

"Позже тревога была связана с шахедами, до 3 ночи фактически продолжалась боевая работа", - сказал Игнат.

Он добавил, что уже сравнительно давно не было зафиксировано тревог, связанных со взлетом базирующегося на территории Беларуси МиГ-31.