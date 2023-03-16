Игнат объяснил, какие ракеты не может сбить украинская ПВО и почему

Об этом он сказал в интервью " 24 каналу ".

Игнат рассказал, что возможность сбивать определенные ракеты зависит от комплексов, находящихся на вооружении в Украине.

По его словам, Украина не может сбивать баллистические ракеты, в частности "Искандер-М", которые противник много применял в начале войны. Сейчас весь стратегический запас "искандеров" россияне потратили, поэтому теперь используют более устаревшие комплексы "Точка-У". Спикер отметил, что ПВО также не может перехватывать РСЗО типа "Смерч". К баллистическим ракетам также относятся С-300, которые россияне активно используют в прифронтовых зонах.

"Все эти ракеты летят быстро – по баллистической траектории и фактически падают на цель с огромной скоростью. Для того чтобы сбить уже падающее, нужны специальные зенитные ракетные системы", - объясняет Игнат.

Также, украинская ПВО пока не может сбивать ракеты типа Х-22, поскольку "при заходе на цель она фактически пикирует как баллистика". Он также отметил, что именно такая ракета снесла здание в Днепре.

Игнат рассказал, что ни одна из более 120 ракет Х-22, выпущенных с начала полномасштабной агрессии, не была сбита.

"Когда ракета летит с такой большой скоростью и входит в зону поражения зенитного ракетного комплекса, у нашей боевой службы С-300, скажем, есть всего до 40 секунд, чтобы ее обнаружить обзорным радаром, непосредственно захватить радаром подсветки и осуществить пуск ракеты. Этого времени физически мало операторам устаревшего советского комплекса для успешного выполнения такой задачи", - пояснил спикер.

Также, украинская ПВО не может сбивать сверхзвуковые противокорабельные крылатые ракеты берегового базирования Р-800 "Оникс" и гиперзвуковые аэробалистические ракеты Х-47 "Кинжал".

"Сложность ее (Х-47, - прим. ред.) поражения условно в несколько раз выше, чем той же Х-22, из-за значительно более высокой скорости полета, еще меньшего времени на реагирование техники и человека", - сказал спикер.

Он отметил, что также не сбиваются "узкопрофильные" авиационные противорадиолокационные ракеты Х-31П и подобные ракеты "воздух-земля" меньшей дальности.

Игнат объяснил, что для того, чтобы сбивать все эти ракеты, Украине необходимы комплексы ЗРК Patriot и FSAF SAMP/T

Сейчас основные комплексы, которые на вооружении в Украине, – это Бук-М1 и С-300. Это зенитные управляемые ракеты, которые могут сбивать как самолеты, так и крылатые ракеты. Благодаря им ВСУ может уничтожать:

"Калибр" (3М14) – крылатая ракета морского базирования;

Х-101/Х-555/Х-55 – крылатые ракеты воздушного базирования;

Р-500 (9М728) – крылатая ракета наземного базирования из состава комплекса Искандер-К;

Х-59 – управляемая авиационная ракета "воздух-земля";

Х-35 – противокорабельная ракета воздушного, морского или берегового базирования.

Спикер также пояснил, что по международным нормам даже 305 сбитых ракет считается успешной работой ПВО.