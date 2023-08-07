Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

По его словам, россияне запустили ракеты из Тамбова. И естественно, что они коснулись воздушного пространства Беларуси, когда летели в направлении Хмельницкой области.

"Летит "кинджал" из направления Беларуси. Вот и все. И не надо манипулировать заголовками, летящими ракеты из Беларуси и тому подобное", - подчеркнул спикер.

Игнат также отметил, что информацию о якобы атаке из самой Беларуси активно подхватили СМИ, "как что-то новое". В то же время, по его словам, следует помнить, что РФ активно использует воздушное пространство над Беларусью с начала полномасштабного вторжения.

"Она была запущена с самолета МиГ-31К из района Тамбов. А как она по маршруту летит, вы же понимаете, перекресток государств – Россия, Беларусь, Украина. Она затрагивает воздушное пространство Беларуси. Никаких проблем нет для россиян в этом", – пояснил Игнатий.