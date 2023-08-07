Игнат объяснил, как "кинжалы" оказались в небе Беларуси во время обстрела Украины 5 августа
Во время массовой российской атаки по Украине 5 августа кинжалы пересекали воздушное пространство Беларуси. Поэтому СМИ сообщали, что именно оттуда осуществляется пуск
Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.
По его словам, россияне запустили ракеты из Тамбова. И естественно, что они коснулись воздушного пространства Беларуси, когда летели в направлении Хмельницкой области.
"Летит "кинджал" из направления Беларуси. Вот и все. И не надо манипулировать заголовками, летящими ракеты из Беларуси и тому подобное", - подчеркнул спикер.
Игнат также отметил, что информацию о якобы атаке из самой Беларуси активно подхватили СМИ, "как что-то новое". В то же время, по его словам, следует помнить, что РФ активно использует воздушное пространство над Беларусью с начала полномасштабного вторжения.
"Она была запущена с самолета МиГ-31К из района Тамбов. А как она по маршруту летит, вы же понимаете, перекресток государств – Россия, Беларусь, Украина. Она затрагивает воздушное пространство Беларуси. Никаких проблем нет для россиян в этом", – пояснил Игнатий.
- Напомним, после 18:00 субботы, 5 августа 2023 года, армией РФ было выпущено по территории Украины по меньшей мере три волны крылатых ракет. В первом случае это были "калибры", во втором и третьем речь шла о "кинджалах".
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