Об этом пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат сказал в интервью "Голосу Америки".

"Подготовка пилотов – это проблема, потому что у западной техники есть совсем другая философия пилотирования. Это совсем другие технологические вещи. Самолеты МиГ-29 и F-16 – они ровесники, это самолеты четвертого поколения. Но F-16 прошел несколько этапов глубокой модернизации" , – объяснил он.

По его словам, учиться на F-16 отправляют молодых летчиков, потому что они лучше "дружат" с современными технологиями.

"Здесь ставка на молодых пилотов, умеющих лучше общаться с новейшими технологиями, с гаджетами и т.д.... Сенсорные экраны – все это есть у F-16. Здесь надо понять, как оно работает – как ребенок играет в компьютерную игру, он осваивает ее поэтапно", – объяснил пресс-секретарь Воздушных сил.

Он отметил, что украинские летчики должны научиться эффективно применять все типы вооружения F-16 по воздушным, надводным, наземным целям, работать в составе пара или звена в простых или сложных метеусловиях. Для этого нужна длительная практика сначала с инструктором, затем в самостоятельных полетах.

"Основное – это научиться на нем воевать. Это главное. Летать они будут через неделю. Ну неделю-две, кому сколько", – резюмировал Игнат.