Игнат об истребителях F-16: "Летать можно научиться за неделю. Основное – научиться на нем воевать"
Летать на многофункциональных американских истребителях F-16 можно научиться через неделю. Гораздо сложнее на них воевать, они ведь не похожи на советские
Об этом пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат сказал в интервью "Голосу Америки".
"Подготовка пилотов – это проблема, потому что у западной техники есть совсем другая философия пилотирования. Это совсем другие технологические вещи. Самолеты МиГ-29 и F-16 – они ровесники, это самолеты четвертого поколения. Но F-16 прошел несколько этапов глубокой модернизации" , – объяснил он.
По его словам, учиться на F-16 отправляют молодых летчиков, потому что они лучше "дружат" с современными технологиями.
"Здесь ставка на молодых пилотов, умеющих лучше общаться с новейшими технологиями, с гаджетами и т.д.... Сенсорные экраны – все это есть у F-16. Здесь надо понять, как оно работает – как ребенок играет в компьютерную игру, он осваивает ее поэтапно", – объяснил пресс-секретарь Воздушных сил.
Он отметил, что украинские летчики должны научиться эффективно применять все типы вооружения F-16 по воздушным, надводным, наземным целям, работать в составе пара или звена в простых или сложных метеусловиях. Для этого нужна длительная практика сначала с инструктором, затем в самостоятельных полетах.
"Основное – это научиться на нем воевать. Это главное. Летать они будут через неделю. Ну неделю-две, кому сколько", – резюмировал Игнат.
- 21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на истребителях F-16 .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.08
Покупка 37.08Продажа 37.61
-
EUR
Покупка 40.11Продажа 40.95
- Актуальное
- Важное