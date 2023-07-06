Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

"Враг ищет разные методы для того, чтобы преодолеть нашу систему ПВО. А чтобы не входить в зоны поражения противовоздушной обороны, противник прорисовывает определенные маршруты для своих ракет или дронов-камикадзе, используя и рельеф, и русла рек. Понятно, что агрессор будет ниже к земле прижимать свои средства поражения с целью скрыть их от наших РЛС.Враг делает так всегда: ракеты могут улететь на запад, а затем развернуться на восток.И сегодня ночью летели три группы ракет атаковать Львов, а затем они разделились и каждая ракета полетела за своим маршрутом. К сожалению, у нас нет средств по всей Украине, чтобы уничтожать вражеские ракеты. Основа, которая уничтожает ночью и крылатые ракеты, и дроны – зенитно-ракетные войска, а уничтожать самолетами или мобильными огневыми группами это довольно непросто", - сказал спикер командования Воздушных Сил ВСУ.

Юрий Игнат объяснил, что нашим пилотам сложно поражать такие цели, потому что советские истребители были созданы еще в 70-х годах и не способны перехватывать ни "шахеды", ни такие ракеты.

"Поэтому нам нужны F-16, без которых очень сложно будет защитить большую территорию Украины. На маршруте следования ракеты будут встречать один-два истребителя и эффективно уничтожать вражеские цели с воздуха. А уже при приближении цели к городам будут работать наши средства ПВО, зенитно-ракетные системы. Надеюсь, у нас будет больше западных систем как NASAMS, IRIS-T, которые смогут обеспечить зенитно-ракетное прикрытие, поэтому F-16 постоянно на слуху, потому что кроме защиты воздушного пространства Украины, эти самолеты также могут завоевывать преимущество в воздухе на оккупированных территориях и помогать нашим войскам продвигаться.Не забывайте, что на вооружении этих замечательных самолетов есть ракеты "гарпун", которые могут отправить " вслед за русским кораблем" Черноморский флот РФ, из которого сегодня ночью были запущены эти 10 ракет" , – заметил Игнат.