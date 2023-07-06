Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Игнат о ночной атаке Львова: враг ищет разные методы преодоления системы ПВО, без F-16 сложно защитить всю Украину
Эксклюзив

Игнат о ночной атаке Львова: враг ищет разные методы преодоления системы ПВО, без F-16 сложно защитить всю Украину

6 июля, 2023 четверг
11:31
Война с Россией

Юрий Игнат, спикер командования Воздушных Сил ВСУ, отметил, что сегодня ночью 6 июля летели три группы ракет атаковать Львов, а затем они разделились и каждая ракета полетела по своему маршруту

Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

"Враг ищет разные методы для того, чтобы преодолеть нашу систему ПВО. А чтобы не входить в зоны поражения противовоздушной обороны, противник прорисовывает определенные маршруты для своих ракет или дронов-камикадзе, используя и рельеф, и русла рек. Понятно, что агрессор будет ниже к земле прижимать свои средства поражения с целью скрыть их от наших РЛС.Враг делает так всегда: ракеты могут улететь на запад, а затем развернуться на восток.И сегодня ночью летели три группы ракет атаковать Львов, а затем они разделились и каждая ракета полетела за своим маршрутом. К сожалению, у нас нет средств по всей Украине, чтобы уничтожать вражеские ракеты. Основа, которая уничтожает ночью и крылатые ракеты, и дроны – зенитно-ракетные войска, а уничтожать самолетами или мобильными огневыми группами это довольно непросто", - сказал спикер командования Воздушных Сил ВСУ.

Юрий Игнат объяснил, что нашим пилотам сложно поражать такие цели, потому что советские истребители были созданы еще в 70-х годах и не способны перехватывать ни "шахеды", ни такие ракеты.

"Поэтому нам нужны F-16, без которых очень сложно будет защитить большую территорию Украины. На маршруте следования ракеты будут встречать один-два истребителя и эффективно уничтожать вражеские цели с воздуха. А уже при приближении цели к городам будут работать наши средства ПВО, зенитно-ракетные системы. Надеюсь, у нас будет больше западных систем как NASAMS, IRIS-T, которые смогут обеспечить зенитно-ракетное прикрытие, поэтому F-16 постоянно на слуху, потому что кроме защиты воздушного пространства Украины, эти самолеты также могут завоевывать преимущество в воздухе на оккупированных территориях и помогать нашим войскам продвигаться.Не забывайте, что на вооружении этих замечательных самолетов есть ракеты "гарпун", которые могут отправить " вслед за русским кораблем" Черноморский флот РФ, из которого сегодня ночью были запущены эти 10 ракет" , – заметил Игнат.

  • В ночь на 6 июля во Львовской области произошли несколько взрывов. В результате обстрела повреждены многоквартирный дом, школа, общежития и офис в облцентре, четыре человека погибли, травмированы по меньшей мере девять. Больше о ночной атаке читайте здесь .
  • Также Воздушные силы обороны Украины сообщили, что Львов атаковали "калибрами". ПВО удалось уничтожить 7 из 10 крылатых ракет

Украина
Россия
Львов
Читайте также:
Ракетний удар по Львову у ніч на 6 липня
6 июля, 2023 четверг
Ночная атака на Украину: во Львове поврежден многоквартирный дом, 4 человека погибли
Карта лінії оборони армії РФ-0407
5 июля, 2023 среда
На некоторых направлениях на юге ВСУ уже вышли на основную линию обороны россиян, - военный эксперт Коваленко
пшениця зерно
6 июля, 2023 четверг
"Черное зерно": в Украине расследуют деятельность сотен компаний, продававших продукцию на миллионы евро в ЕС
Киев
+29°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.67
    Покупка 36.67
    Продажа 37.39
  • EUR
    Покупка 40.19
    Продажа 41.13
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
6 июля
12:04
OPINION
Почему Украина до сих пор не перешла в формат военной экономики
11:49
Обзор
Акценты мировых СМИ 6 июля: Масштабная ракетная атака на Львов, контрнаступление ВСУ ожидает западного оружия, чтобы начать активные действия
11:47
Во Львове от удара ракет пострадал памятник ЮНЕСКО, Минкульт ожидает от организации больших, чем "глубоких беспокойств" действий
11:40
Обновлено
Шмыгаль озвучил основные задачи правительства по безопасности украинцев
11:37
Обновлено
Ночная атака на Украину: во Львове поврежден многоквартирный дом, 4 человека погибли
11:21
Лукашенко: В настоящее время Пригожина на территории Беларуси нет
11:13
В Киево-Печерской лавре представители Заповедника и силовики опломбируют постройки монастыря: уже опечатали резиденцию Предстоятеля
11:05
Россияне удерживают в Черном море 6 ракетоносителей: сколько "калибров" наготове
10:45
хакер
В Госспецсвязи предупредили о новой активности хакеров: кибератака может касаться июльского саммита НАТО
10:43
В МИД Польши заявили, что возможный теракт на ЗАЭС коснется стран НАТО и потребует "адекватной реакции"
10:28
Россия теряет на фронте преимущество в тяжелом вооружении, - Bloomberg
10:20
В Донецкой области задержали коллаборанта, который сливал ФСБ позиции украинской артиллерии под Бахмутом
10:05
OPINION
Похвала мужеству
10:00
Эксклюзив
На Бахмутском направлении ситуация очень динамичная, продолжаются артиллерийские дуэли, - майор Кудряшов
09:55
Из-за мощной вспышки на Солнце: 7 июля Землю накроет магнитная буря
09:45
Война на территории Украины нарушила сложившуюся национальную стратегию России, - разведка Британии
09:27
Ожидания украинцев на саммите НАТО не оправдаются, - Буданов
09:14
Маск поддерживает роботизированное будущее, но призывает регулировать искусственный интеллект
09:12
Буданов заявил, что угроза катастрофы на ЗАЭС "тихонько спадает"
09:01
Спутник обнаружил на крыше 4 энергоблока ЗАЭС новые объекты, - Радио Свобода
08:57
 Samsung Galaxy S20 Ultra
В июне прибыль Samsung могла упасть до самого низкого уровня за последние 14 лет, - Reuters
08:45
Обновлено
Ночью Львов атаковали "калибрами". ПВО удалось уничтожить 7 из 10 крылатых ракет
08:29
TikTok призвал судью до 1 января заблокировать запрет штата Монтана на использование приложения
08:07
OPINION
Лаврову мерещится Гаага
07:57
Инфографика
Потери врага за сутки: 600 военных, 21 БПЛА и 6 танков, - Генштаб ВСУ
07:14
Польша и Великобритания выступили за ускоренное вступление Украины в НАТО
07:00
На четырех участках фронта тяжелые бои, за сутки там произошло 38 боевых столкновений, - Генштаб
06:25
Силы обороны вели контрнаступление на 5 участках фронта и ударили по тыловым позициям врага, - ISW
05:15
ЕС в ОБСЕ призвал Россию прекратить угрожать ядерным объектам в Украине, - заявление
04:47
Украина в ОБСЕ сообщила, что потери армии РФ в восемь раз превышают украинские
02:48
"Черное зерно": в Украине расследуют деятельность сотен компаний, продававших продукцию на миллионы евро в ЕС
02:19
Переговоры о вступлении Украины в ЕС могут завершиться к 2027 году, - Евродепутат
01:24
В небе над Николаевщиной уничтожены 8 вражеских дронов, - ПК "Юг"
00:56
НАТО
Реформы и соответствие стандартам: в США подтвердили позицию по членству Украины в НАТО
00:44
Суд отклонил апелляционную жалобу УПЦ МП в отношении Киево-Печерской лавры
00:28
США призвали Турцию и Венгрию как можно быстрее одобрить членство Швеции в НАТО
00:06
Зеленский создал 10 военных администраций в Запорожской области
2023, среда
5 июля
23:49
Украина разгромно уступила Испании в полуфинале молодежного Евро-2023
23:33
На трех белорусских полигонах ликвидировали лагеря российских призывников – спутниковые снимки
23:12
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков об Украине за 5 июля
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV