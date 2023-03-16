Об этом полковник Юрий Игнат рассказал в интервью 24 каналу .

"Могут все что угодно обстреливать. У них есть приоритетные цели - правительственные здания, здания Вооруженных Сил и Министерства обороны. То есть, как они там называют их, "центры принятия решений". Правительственные здания – это не только столица, мы помним о Харьковской и Николаевской ОДА. Также транспортная инфраструктура, гидротехнические сооружения, очистные сооружения. Все, что может принести горе людям и экологическую катастрофу", – сказал представитель Воздушных сил ВСУ.

Игнат напомнил о последствиях массированной атаки 9 марта: несмотря на окончание зимы, РФ не оставляет попыток атаковать украинскую энергетическую сферу.

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"Поэтому ожидать от них можно чего угодно. Надо просто быть готовым и уничтожать все, что летит на нас. А людям следовать рекомендациям по безопасности.

Будут ли они это делать дальше? Хотя производство продолжается, основной стратегический запас новейших крылатых и баллистических ракет исчерпывается ", – говорит Игнат.

Речь идет о Х-101, "Калибр", "Искандер-М", "Кинжал".

Спикер добавил, что это оружие, которое может лететь далеко и попадать в радиусе 10-20 метров: "Это высокоточное дальнобойное оружие".