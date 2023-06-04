Игнат: Две ракеты попали в оперативный аэродром возле Кропивницкого

Об этом стало известно из эфира национального телемарафона.

Стало известно, что дроны-камикадзе типа Shahed-136/131 поразили объекты инфраструктуры в Сумской области. Больше о последствиях этих ударов дронов и ракет Игнатий не рассказал. Однако он также отметил, что в Украине есть десятки оперативных аэродромов, которые являются "лакомым куском для врага".

"Авиация у нас работает на тех десятках оперативных аэродромов. Авиация только за минувшие сутки и за текущие совершила более 30, нанесла более 10 авиаударов. Понятно, что противнику это нравится", - пояснил он.

Кроме того, Игнат также отметил, что в Украине нужно развивать противовоздушную оборону, в частности получить больше батарей Patriot. Он рассказал, можно ли считать, что у россиян истощаются запасы ракет.

"Они наладили производство, оно есть. Надо признать тот факт, что противник десятки крылатых и баллистических ракет может еще производить, но не может так много их запускать. Было бы больше – поверьте, пускали бы больше – 100%", – отметил Игнат.