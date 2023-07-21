Иерусалим требует от разведки РФ прекратить дезинформацию израильского общества

Об этом пишет Ynet.

Отмечается, что в последнее время в социальных сетях наблюдается феномен ботов, распространяющих пророссийскую пропаганду на иврите.

Обычно эти упоминания направлены на то, чтобы перестать поддерживать Украину. Однако в последние недели израильская служба безопасности начала предупреждать о появлении провокационных сообщений о внутренних разногласиях в Израиле.

"Представители израильской разведки недавно обратились в российскую разведку с требованием прекратить операции влияния в интернете на граждан Израиля", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что это уже второе обращение израильских спецслужб к разведке РФ. Предыдущее было перед последними выборами – в нем россиян просили не вмешиваться в дела в Израиле.