Иерусалим по просьбе Киева передаст Украине партию лекарств, – посол Израиля

Об этом сообщил в телеграмме посол Израиля в Украине Михаил Бродский по итогам разговора руководителей Минздрава обеих стран.

"Сегодня состоялся разговор министров здравоохранения Израиля и Украины. По запросу Украины Израиль отправит в Украину несколько тонн лекарств", – написал дипломат.

Напомним, правительство Израиля прекратило финансирование программы бесплатного медицинского страхования и обслуживания для украинских беженцев, сообщило 10 августа Посольство Украины в Израиле.

Тогда глава дипломатического ведомства Евгений Корнийчук заявил : "Мало того, что израильское правительство отказывается продавать Украине средства защиты от убийства наших граждан россиянами, - теперь Израиль также прекращает оказание медицинской помощи беженцам, бежавшим в Израиль от угрозы жестокого убийства".