Иерусалим по просьбе Киева передаст Украине партию лекарств, – посол Израиля
Израиль после запроса министра здравоохранения Виктора Ляшко направит Украине несколько тонн медикаментов
Об этом сообщил в телеграмме посол Израиля в Украине Михаил Бродский по итогам разговора руководителей Минздрава обеих стран.
"Сегодня состоялся разговор министров здравоохранения Израиля и Украины. По запросу Украины Израиль отправит в Украину несколько тонн лекарств", – написал дипломат.
- Напомним, правительство Израиля прекратило финансирование программы бесплатного медицинского страхования и обслуживания для украинских беженцев, сообщило 10 августа Посольство Украины в Израиле.
- Тогда глава дипломатического ведомства Евгений Корнийчук заявил : "Мало того, что израильское правительство отказывается продавать Украине средства защиты от убийства наших граждан россиянами, - теперь Израиль также прекращает оказание медицинской помощи беженцам, бежавшим в Израиль от угрозы жестокого убийства".
- Также 12 августа СМИ со ссылкой на источники писали, что Украина может приостановить безвизовый режим с Израилем и исключить его из "формата Рамштайн".
- 14 августа глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил , что, по результатам переговоров со своим коллегой из Иерусалима, Израиль продолжит безвозмездное медстрахование для украинских беженцев.
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