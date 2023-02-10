Открытое письмо было обнародовано на странице Объединения украинцев в Польше.

Авторов обращения возмутило приветствие митрополита, которое он выразил главе Российской православной церкви Кириллу Гундяеву по случаю 14-летия его вступления на патриарший престол в Москве. Инициаторы обращения назвали такое приветствие "смесью добра и зла", "прославлением преступности и фарса христианства, которое он исполняет".

"Как глава Православной церкви в Польше священник-митрополит сделал это также от имени других епископов, священников и верующих, в том числе и наших православных. Этот жест является наибольшим ударом, который нанес нам иерарх Православной церкви в Польше, ударом, который подрывает доверие к Польше иерархии и подрывает подлинность проповедуемого христианства. Кирилл Гундяев вместо того, чтобы строить Царство Божье, ставит своей целью построить кремлевскую империю на земле, в том числе и награбленной у других", - отмечают в письме.

"В Киеве, в Софийском соборе и Печерской Лавре, Святогорской Лавре, Буче, Ирпене, Мариуполе, Чернигове, Харькове, Изюме, Херсоне, Николаеве и даже во Львове и Луцке мы видим вспышки. по всей Украине в течение года. Это не фейерверки или вспышки величия и славы, а взрывы российских ракет, бомб и артиллерийских снарядов, их сияние освещает тысячи погибших детей, матерей и родителей, стариков и воинов, которые с чрезвычайным героизмом защищают свои дома и землю. в небе очертания преступников с дьявольскими лицами – Путина и его духовного опекуна – Кирилла Гундяева», – эмоционально пишут инициаторы обращения.

В письме главе польской церкви напоминают, что украинцы, в том числе и давно, недавно живущие в Польше, платят ужасную цену за жизнь и здоровье своих соотечественников и близких - "цену разрушенных жилищ и разрушенных судеб, цену изгнания".

Следовательно, украинские общественные организации призвали иерархию Польской автокефальной православной церкви занять по примеру Вселенского патриарха Варфоломея и большинства религиозных лидеров мира разных конфессий и религий, четкую евангельскую позицию по осуждению российских преступлений в Украине.

Также авторы письма призвали архиепископа Савву к признанию Православной церкви Украины канонической Православной церковью в Украине, что станет однозначным подтверждением того, что православная церковь не может быть инструментом имперской политики любого государства.

Под письмом подписались Мирослав Скорко – президент Объединения украинцев в Польше, Наталья Панченко – лидер социальной инициативы "Евромайдан-Варшава", Галина Андрушков – президент фонда Uniters, Артем Зозуля – президент правления фонда "Украина" и другие украинские деятели в Польше.