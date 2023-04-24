Идут тяжелые бои в центре Бахмута, враг подступает с Аллеи роз, - соучредитель DeepState Погорелый
Роман Погорелый, соучредитель DeepState, отметил, что на железнодорожных путях и в районе железнодорожного вокзала сконцентрировалось самое горячее сражение
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"В Бахмуте действительно очень тяжелая ситуация, у Хромово идут тяжелые бои, потому что противник хочет выйти там на трассу и перекрыть ее, но ему это не удается. Снабжение в город есть, можно заезжать и уезжать, то есть нет никакого окружения со стороны врага, как некоторые заявляют. Все контролируется, конечно, тяжело, потому что происходят постоянные обстрелы, есть огневой контроль, но полного логистического ограничения нет. Идут очень тяжелые бои в центре города, противник подступает с Аллеи роз. Также в центре Бахмута на железнодорожных путях и в районе железнодорожного вокзала сконцентрировалось самое горячее сражение. Наши войска контролируют артиллерией ту территорию", - прокомментировал соучредитель DeepState.
Роман Погорелый добавил, что в DeepState видят, как бегают российские военные, как передвигаются, как те тараканы. Украинские защитники также все видят и уничтожают врага.
"Если смотреть масштабно по востоку, то планы российских захватчиков на май провалились. Так как те стратегические точки, на которые планировал враг выйти в мае, все не достигнуты: Бахмут до сих пор не взяли, к Авдеевке даже не могут подойти", - подытожил Погорелый.
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