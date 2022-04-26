Идут тяжелые бои к югу от Изюма, РФ пытается продвинуться в Славянск и Краматорск, - британская разведка

Об этом сообщило в twitter Министерство обороны Великобритании со ссылками на собственную разведку.



"Российские силы, вероятно, пытаются оцепить хорошо укрепленные украинские позиции на Востоке Украины", – говорится в сообщении.



Также сообщается о захвате Кременной оккупантами. Южнее Изюма продолжаются тяжелые бои. Российские войска пытаются продвинуться в города Славянск и Краматорск с севера и востока.



В то же время ВСУ готовят оборону Запорожья к возможному нападению России с юга.

Напомним, в Херсонской области 25 апреля ВСУ уничтожили вражеский склад с боеприпасами и более 70 рашистов.

По словам советника главы ОПУ Алексея Арестовича, оккупанты пытаются наступать на всей линии фронта и решили идти на Кривой Рог.