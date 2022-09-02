Идут позиционные бои, ВСУ остановили логистику россиян, - ОК "Юг" сообщило о ситуации на фронте
В оперативном командовании "Юг" рассказали, что сейчас на линии фронта продолжаются позиционные бои, а украинские силы сумели остановить логистику россиян
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Ситуация на южнобужском направлении фронта остается стабильно сложной, но полностью контролируемой. Продолжаются позиционные бои с целью улучшения положения по линии фронта. Огненное поражение осуществляется с целью предупреждения введения в бой резервов противника, нарушения его системы управления войсками. Обеспечена приостановка логистики противника по обеспечению боеприпасами и горюче-смазочными материалами", - говорится в сообщении.
За утро, 2 сентября, ВСУ убили 37 рашистов. Уничтожены 3 танка, 4 гаубицы "Мста-Б", реактивная система залпового огня "Град", 10 единиц авто-бронетехники и склад боеприпасов в Бериславском районе.
"Поврежденный вчера в районе Сухого Ставка самолет Су-25 подтвержденно выведен из состава вражеских сил", - добавили в "Юге".
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