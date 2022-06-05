Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Надеюсь, что мы будем и дальше иметь успехи. Ситуация сложная, обстрелы не прекращаются. Ребятам необходимо вести оборонительные и наступательные действия под плотным огнем противника. В городе идут тяжелые позиционные бои. Линия столкновения постоянно меняется. Ребята делают все, чтобы удержать город украинским ", - подчеркнул Стрюк.

Руководитель военно-гражданской администрации Северодонецка также добавил, что трасса Бахмут – Лисичанск опасна. Она простреливается врагом, но под контролем ВСУ.

"Лисичанск подвергается обстрелам, так уничтожали Северодонецк. Теперь взялись за Лисичанск. У него есть высоты, что позволяет поддерживать Северодонецк. Россияне принудительно вывезли население из нескольких кварталов города, чтобы создавать наступательные позиции и ввозить технику, - заметил Стрюк.

Благодаря удачной контратаке в Северодонецке украинские военные остановили наступление россиян в Луганской области

ВСУ проводят успешное наступление в Северодонецке и пока не рассматривают планы возможного отступления из города

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