Идут позиционные бои: держим часть Северодонецка, - руководитель ВГА Стрюк
Руководитель военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк сообщил, что ВСУ удерживают периметр и межу обороны, которую удалось очистить, отбросив россиян
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Надеюсь, что мы будем и дальше иметь успехи. Ситуация сложная, обстрелы не прекращаются. Ребятам необходимо вести оборонительные и наступательные действия под плотным огнем противника. В городе идут тяжелые позиционные бои. Линия столкновения постоянно меняется. Ребята делают все, чтобы удержать город украинским ", - подчеркнул Стрюк.
Руководитель военно-гражданской администрации Северодонецка также добавил, что трасса Бахмут – Лисичанск опасна. Она простреливается врагом, но под контролем ВСУ.
"Лисичанск подвергается обстрелам, так уничтожали Северодонецк. Теперь взялись за Лисичанск. У него есть высоты, что позволяет поддерживать Северодонецк. Россияне принудительно вывезли население из нескольких кварталов города, чтобы создавать наступательные позиции и ввозить технику, - заметил Стрюк.
- Благодаря удачной контратаке в Северодонецке украинские военные остановили наступление россиян в Луганской области
- ВСУ проводят успешное наступление в Северодонецке и пока не рассматривают планы возможного отступления из города
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.11
Покупка 34.11Продажа 35.39
-
EUR
Покупка 36.02Продажа 37.76
- Актуальное
- Важное