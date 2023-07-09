"Идут бои за каждое село, которое может по несколько раз переходить из рук в руки", - волонтер Артем Фисун о ситуации на передовой

Об этом он рассказал в программе "Война и волонтеры" с Христиной Парубий на канале "Еспресо".

"Преимущество на нашей стороне, но я бы не недооценивал нашего врага. Русня тоже умеет воевать, их командиры и умеющие воевать не высовываются на передние звенья. Но очень качественно применяют военную технику по отношению к нашим военным. По моей информации есть у нас определенные потери, которые не выходят в публичную плоскость, а еще и другие.Не только по личному составу, но и по военной технике. Но это наши бригады, которые проводят атакующие действия. Учитывая, что ребята идут в первый бой, притираются и начинают наваливать русне, то следует учесть, что этот тяжелый опыт они сейчас добывают", - отмечает Артем Фисун.

Также стоит учесть защиту противника, который выстроил на Запорожском направлении 9 линий обороны и очень мощно защищается и стоит за каждый участок, поэтому там не так все легко дается. Но наши воины действуют слаженно и делают все, чтобы занять для нас полезные позиции. В некоторых моментах это очень эффективно, но результат от этого будет немного позже, потому что это война. Идут бои за каждое село, которое может переходить по несколько раз из одних рук в другие. Успехи увидим со временем", - говорит волонтер.

По словам Артема Фисуна, у военных постоянная потребность в FPV дронах и мавиках. Их критически мало на фронте.

Они очень качественно себя проявили. Эффективны в бою, если их используют малые группы. Они рациональны, ведь один такой FPV дрон стоит 350 долларов и может повредить технику, которая стоит 10 миллионов. Это современное качественное оружие за которым будущее. Таких вещей нам нужно побольше и малых групп, которые качественно пользуются этим инструментом. В принципе русня тоже не спит, они используют эти дроны. Но наши ребята красавчики и достойно выглядят", - добавляет волонтер.