Мне ужасно болит история Виталия Скакуна. Он являлся сапером инженерно-саперного отделения отдельного батальона отдельной 35-й бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского.

Виталий Скакун погиб 24 февраля. Когда взрывал Генический автомобильный мост, чтобы остановить продвижение танковой колонны русских войск. Одним из самых трудных мест в ходе обороны Украины был Крымский перешеек.

Виталий заминировал важный стратегический объект, но вовремя уйти оттуда не успел. Смог только выйти на связь и успел сообщить, что подрывает мост. Сразу же раздался взрыв.

Виталий Скакун погиб в первый день войны. Ему было 25 лет.

Понимаете, человек практически сознательно шел насмерть! Военный, давал присягу, исполнил ее сполна.

У него не было зарплаты ни в 100 тысячах, ни в 65 тысячах. Может быть, десятка у него была в то время. Войны же не должно было быть. Так западные разведки блефовали и нам разваливали экономику. Поэтому мы похерили работу военных заводов и перевели их на 2-х дневную рабочую неделю. Поэтому мы похерили выпуск "Нептунов" и "Гарпунов".

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У Виталия Скакуна не было зарплаты ни в 100 тысяч, ни в 65 тысяч. Может быть, десятка у него была в то время. Войны же не должно было быть. Так западные разведки блефовали и нам разваливали экономику. Поэтому мы похерили работу военных заводов и перевели их на 2-х дневную рабочую неделю. Поэтому мы похерили выпуск "Нептунов" и "Гарпунов"

Сейчас мы убиваемся, споря, что делать с военными доплатами. Те, кто переживает за экономику страны, правы, конечно. С экономикой примерно то же, что было с подготовкой к войне.

Упрекают, что 65 тысяч государственным служащим – это очень мало. Ибо не заботимся об элите. Потому что законы таковы, что на госслужбе ты точно их нарушаешь, а потом тебе и на адвоката не хватит. Потому что экономии не хватит даже на 1 день войны. Потому что госчиновники все бросят к чертовой матери и свалят с этой вашей государственной службы.

Много разумных и справедливых доводов. Калькуляция. Расчеты. Все четко, весомо. Верю.

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И тогда начинаю думать. 65 тысяч гривен для воюющей страны это, казалось бы, не так уж мало. Конечно, за такую зарплату тяжело обслуживать дом на 650 квадратных метров и заправлять Мерседес-Бенц.

Но мне пишут, что за такую сумму тяжело быть честным. Если государство не платит, то всегда находится тот, кто платит вместо государства и ставит задачу вместо государства.

То есть чиновников можно привязать к исполнению своих служебных обязанностей только заоблачными зарплатами и премиями? Даже тогда, когда страна, которой ты тоже давал присягу госслужащего, истекает кровью, воюя?

Мне пишут, что за такую сумму тяжело быть честным. Если государство не платит, то всегда находится тот, кто платит вместо государства и дает задачу вместо государства. То есть чиновников можно привязать к исполнению своих служебных обязанностей только заоблачными зарплатами и премиями? Даже тогда, когда страна, которой ты тоже давал присягу госслужащего, истекает кровью, воюя?

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Ну да, это тысячи мало кому известных скакунов должны погибать бесплатно. Ведь долг, Конституция и нужно спасать Украину.

И они спасают. Сотни тысяч никому неизвестных людей. Когда мы отправляли в первые 2 месяца грузы на Харьков, например, то водители Новой почты ехали не потому, что им платили несусветные зарплаты, а потому, что должны, потому что знали - никто, кроме них.

И когда наши поезда пролетали, прорезывая ночи, и спасали наших людей, то не за зарплату делали это наши железнодорожники.

Вы знали, например, что только за месяц войны погибли 54 сотрудника Укрзализныци? У них не было 65 тысяч зарплат.

Да-да, ответственность же другая, не то что у чиновников. У чиновников же – масштабы ! А здесь – маленькие люди, меняющие постельное белье, будят на вашей станции. Да-да, по 100 человек втискивали туда, где всегда ехало 18. Но это же недолго было, правда? Что сейчас вспоминать?

Разрывает меня это все. Правда. Что-то не то у нас происходит. Не то.

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Об авторе. Зоя Казанжи, журналистка.

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