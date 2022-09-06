"Иду на рекорд": Кадыров передумал покидать пост главы Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров, ранее заявивший о намерении уйти со своей должности в "бессрочный отпуск", продолжит и дальше руководить республикой
Об этом сообщает Telegram политика.
Он рассказал о том, что у РФ были руководители регионов, сидевших в своих креслах более 25 лет.
"Рекорд, как выясняется, составляет 27 лет. Поэтому теперь я решил пойти на избиение действующего рекорда. Посмотрим, может, я обойду этот показатель", - отметил Кадыров.
Кстати, он фактически руководит Чечней с 2007 – 15 лет.
Также Кадыров заявил, что продолжит "борьбу на Донбассе с мировым сатанизмом" и обещал "хорошие новости".
"Я и раньше говорил, что в это ответственное время, когда наша страна борется с мировым сатанизмом на Донбассе, нельзя уходить в отпуск ни властям регионов, ни военнослужащим всех рангов. Собственно, с донецкого направления уже приходят отличные новости. Союзные войска во время наступления громят противника и занимают новые территории. Я вам обещал хорошие новости, вскоре вы их получите. Осталось ждать немного".
- Напомним, 3 сентября Кадыров записал обращение, в котором пожаловался на старость и выразил желание уйти в бессрочный отпуск с поста главы Чечни.
- Со временем российские СМИ и кремлевские пропагандисты начали писать о том, что он может возглавить Росгвардию.
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