Об этом сообщает Telegram политика.

Он рассказал о том, что у РФ были руководители регионов, сидевших в своих креслах более 25 лет.

"Рекорд, как выясняется, составляет 27 лет. Поэтому теперь я решил пойти на избиение действующего рекорда. Посмотрим, может, я обойду этот показатель", - отметил Кадыров.

Кстати, он фактически руководит Чечней с 2007 – 15 лет.

Также Кадыров заявил, что продолжит "борьбу на Донбассе с мировым сатанизмом" и обещал "хорошие новости".

"Я и раньше говорил, что в это ответственное время, когда наша страна борется с мировым сатанизмом на Донбассе, нельзя уходить в отпуск ни властям регионов, ни военнослужащим всех рангов. Собственно, с донецкого направления уже приходят отличные новости. Союзные войска во время наступления громят противника и занимают новые территории. Я вам обещал хорошие новости, вскоре вы их получите. Осталось ждать немного".

Напомним, 3 сентября Кадыров записал обращение, в котором пожаловался на старость и выразил желание уйти в бессрочный отпуск с поста главы Чечни.

Со временем российские СМИ и кремлевские пропагандисты начали писать о том, что он может возглавить Росгвардию.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb