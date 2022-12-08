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OPINION

Идиотов все-таки меньше, давайте прекратим обобщать всю нацию по неадекватам

Лена Чиченина
8 декабря, 2022 четверг
10:04
Мнение

Признать ошибку и извиниться стоит, если вы действительно облажались. Чем быстрее вы это сделаете, тем лучше

В какой-то момент я решила, что одной из лучших и точных характеристик людей является их реакция на хейт. Что бы это слово ныне ни значило, потому что хейтом (как и хайпом) обозначают чуть ли не все на свете.

Итак, лучшими реакциями в зависимости от ситуации являются: не реагировать, реагировать иронически, быстро признать ошибку и извиниться. Первое подходит, если не хотите "эффекта Ирины Федишин", он же "эффект Барбары Стрейзанд". Если понимаете, что ваши объяснения или оправдания приведут к еще большей передряге – замолчите и переждите.

Признать ошибку и извиниться стоит, если вы действительно облажались. Чем быстрее вы это сделаете, тем лучше.

Итак, лучшими реакциями в зависимости от ситуации являются: не реагировать, реагировать иронически, быстро признать ошибку и извиниться. Если понимаете, что ваши объяснения или оправдания приведут к еще большей передряге – замолчите и переждите

А вот ироническая реакция — это то, что лучше всего действует, когда вы чувствуете, что все делаете правильно. Ирония или самоирония обычно обезвоживает оппонентов. Это прекрасно знают такие персонажи как Дмитрий Гордон или Алексей Арестович, которые даже яростную критику могут обратить в свою пользу.

Плакаться и жаловаться на злых хейтеров – прерогатива условной Алины Паш и Светы Лободы, это слабость и это не работает практически никогда.

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И неужели кто-то мог подумать, что девушка, которая пережила Азовсталь и Оленевку и вернулась с улыбкой, сядет сейчас и будет ныть, что затравили ее в соцсетях? Как говорил Кевин Маккалистер: "I don't think so". Птичка ответила ровно так, как отвечают на поистине глупый хейт умные, сильные и уверенные в себе люди.

Ну, и мое уже традиционное наблюдение: идиотов все-таки меньше, будем прекращать обобщать всю нацию за неадекватами.

Источник

Об авторе. Лена Чиченина – журналистка.

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