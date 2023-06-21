Об этом Буданов заявил The Economist .

Начальник ГУР отметил, что у него есть уникальная возможность оценивать риски ядерной эскалации благодаря девятилетнему опыту изучения российской войны, поэтому в отношении рисков ядерной эскалации ответил: "Как руководитель разведки, я вам прямо говорю, этого не произойдет. При всей моей неприязни к Российской Федерации, страной руководит не так много идиотов.

Буданов настаивает, что мир невозможен без стратегического поражения России и переформатирования власти за рубежом.

"Или все выйдут из войны одновременно или одна сторона проиграет, а другая - победит. Других вариантов нет", - добавил руководитель разведки.

Что известно о ядерном оружии РФ в Беларуси

25 марта президент РФ Владимир Путин заявил , что к июлю в Беларуси построят хранилище для российского тактического ядерного оружия. Впоследствии самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил , что в случае необходимости Беларусь может принять и стратегическое ядерное оружие.

В апреле минобороны РФ сообщило о передаче Беларуси "искандеров", которые могут нести заряды в ядерном исполнении. А в конце мая белорусская армия провела учения , в ходе которых тренировалась наносить удары "искандерами".

14 июня белорусский диктатор сказал, что страна начала получать ядерное оружие от РФ. При этом он подчеркнул, что она может быть применена с территории Беларуси только в случае непосредственной угрозы его стране.

Также 16 июня российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ передала часть ядерных зарядов Беларуси. Остальные будут переданы до конца года.

Позже военные аналитики Института изучения войны говорили , что заявления Кремля о передаче ядерных боеголовок являются закреплением фактического военного контроля РФ над Беларусью.

В то же время глава Главного управления разведки Кирилл Буданов 20 июня опроверг информацию о том, что Россия якобы переместила в Беларусь ядерные боеголовки.

Стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский считает , что российский диктатор Владимир Путин боится за свою жизнь, а потому возможно не применит ядерное оружие, однако человек не имеет связи с реальностью.