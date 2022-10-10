"Иди на": Тина Кароль ответила Собчак, которая назвала азовцев нацистами

Скриншот комментария Ксении Собчак и свою реакцию на него Тина Кароль выложила в Instagram.

Россиянка начала рассуждать об "ужасах бандеровцев".

"Бандеровцы творили страшные вещи - это правда. И батальон "Азов" - типичные нацисты. Кто же спорит? И что с того? У них своя жизнь, это их устои. У нас своя страна и нам есть с чем в ней разбираться", – написала Ксения Собчак в комментарии.

Комментируя эти слова российской журналистки, Тина Кароль написала: "Иди на…"

В начале октября Ксения Собчак поспорила с владельцем бара в Тбилиси, она возмутилась, что россияне перед входом в его заведение должны заполнить анкету и указать, что осуждают агрессивную политику Путина.

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