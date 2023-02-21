Об этом он написал в Facebook.

В своем сообщении глава словацкого ведомства, среди прочего, утверждает, что военная помощь Украине морально верна, поскольку россияне вторглись в страну и убивают украинцев. Он подчеркнул, что Евросоюз един в помощи Киеву – только Венгрия держится в стороне.

Качер отметил, что позиция премьер-министра Венгрии о том, что "это не наша война", морально неприемлема.

"На выходных их карпатский пророк разглагольствовал о том, что это не наша война. Это "просто военный конфликт между двумя славянскими государствами". Надо было оставить их в покое, изолировать. То есть, пусть россияне быстренько перебьют украинцев. Пусть они не волнуются. Как отвратительно. Как жалко. Как не по-христиански. Святой Мартин Турский (родился в нынешней Венгрии) умер бы от стыда за таких христиан", - написал глава МИД Словакии.

Качер отметил, что в одном согласен с "этим карпатским коллаборантом российских агрессоров".

"Поставки оружия в Украину затягивают конфликт и откладывают мир. Крупнейшим поставщиком оружия в Украину является Россия. Сначала она поставляла им и "зеленых человечков". Они не были россиянами, а если и были, то только в отпуске в Украине. Они открыто нападают и снабжают оружием Украину уже год. Как только россияне прекратят поставлять оружие в Украину, соберут вещи и поедут домой, в тот же момент остальные перестанут поддерживать Киев в военном плане и наступит мир. Все очень просто", - подчеркнул Качер.

Он также раскритиковал позицию экс-премьера Словакии Роберта Фицо, который, по словам Качера, хочет "путинского мира, как Орбан".

"Орбан делает в Венгрии то же, что мы делали бы в Словакии, если бы в правительстве была партия Smer-SD (Роберта Фицо, - ред.)", - отметил Качер.

По его словам, Словакия является частью развитого мира, потому он не хочет, чтобы мы "делали как Орбан".

"Для коллаборационистов Путина, и особенно для наших в Карпатском бассейне и высокогорье, для всех тех, кто хочет мира ценой уничтожения Украины, у меня есть только одно послание", - отметил словацкий дипломат и добавил ругательство на русском языке: "Иди на х*й".