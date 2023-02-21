"Иди на х**": глава МИД Словакии обругал Орбана в ответ на его пророссийские заявления
Министр иностранных дел Словакии Растислав Качер выругался в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана за его политику, которая играет на руку Путину – досталось и президенту Словакии
Об этом он написал в Facebook.
В своем сообщении глава словацкого ведомства, среди прочего, утверждает, что военная помощь Украине морально верна, поскольку россияне вторглись в страну и убивают украинцев. Он подчеркнул, что Евросоюз един в помощи Киеву – только Венгрия держится в стороне.
Качер отметил, что позиция премьер-министра Венгрии о том, что "это не наша война", морально неприемлема.
"На выходных их карпатский пророк разглагольствовал о том, что это не наша война. Это "просто военный конфликт между двумя славянскими государствами". Надо было оставить их в покое, изолировать. То есть, пусть россияне быстренько перебьют украинцев. Пусть они не волнуются. Как отвратительно. Как жалко. Как не по-христиански. Святой Мартин Турский (родился в нынешней Венгрии) умер бы от стыда за таких христиан", - написал глава МИД Словакии.
Качер отметил, что в одном согласен с "этим карпатским коллаборантом российских агрессоров".
"Поставки оружия в Украину затягивают конфликт и откладывают мир. Крупнейшим поставщиком оружия в Украину является Россия. Сначала она поставляла им и "зеленых человечков". Они не были россиянами, а если и были, то только в отпуске в Украине. Они открыто нападают и снабжают оружием Украину уже год. Как только россияне прекратят поставлять оружие в Украину, соберут вещи и поедут домой, в тот же момент остальные перестанут поддерживать Киев в военном плане и наступит мир. Все очень просто", - подчеркнул Качер.
Он также раскритиковал позицию экс-премьера Словакии Роберта Фицо, который, по словам Качера, хочет "путинского мира, как Орбан".
"Орбан делает в Венгрии то же, что мы делали бы в Словакии, если бы в правительстве была партия Smer-SD (Роберта Фицо, - ред.)", - отметил Качер.
По его словам, Словакия является частью развитого мира, потому он не хочет, чтобы мы "делали как Орбан".
"Для коллаборационистов Путина, и особенно для наших в Карпатском бассейне и высокогорье, для всех тех, кто хочет мира ценой уничтожения Украины, у меня есть только одно послание", - отметил словацкий дипломат и добавил ругательство на русском языке: "Иди на х*й".
- Напомним, 16 февраля парламент признал Россию страной, поддерживающей терроризм, а ее режим – террористическим.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.3
Покупка 39.3Продажа 39.93
-
EUR
Покупка 41.44Продажа 42.29
- Актуальное
- Важное