Об этом " Радио Свобода " сказал заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов.

"У нас есть понимание, чего мы хотим и как должна выглядеть модель трибунала. Если первые полгода нашего адвокатирования этой необходимости создания трибунала были многочисленные дискуссии, достаточно скептические, то со второй половины 2022 года большая часть цивилизованного мира пришла к обобщенному выводу о том, цивилизованный мир, в конце концов, все больше и больше подходил к выводу о том, что никаких переговоров с такими неадекватами быть не может, и миру действительно нужен эффективный механизм привлечения к ответственности за преступление агрессии", – заявил он.

По его словам, с осени прошлого года для того, чтобы перейти к практическим переговорам обсуждения модели, как должен работать этот трибунал, была создана координационная группа, в которую сначала входило около 20 государств, на сегодняшний день уже 38 стран.



"И у нас на столе три рабочих версии, как должен работать трибунал", – сказал замруководителя ОП.

Он добавил, что спецтрибунал над РФ поддерживают не только страны Европы, но США, Канада, Австралия и страны Латинской Америки.