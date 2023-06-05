Идею создания спецтрибунала для россиян поддержали 38 стран, - Офис президента
Идею создания спецтрибунала для россиян поддержали уже 38 государств. В этом списке не только страны Европы, но и США, Канада, Австралия и другие
Об этом " Радио Свобода " сказал заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов.
"У нас есть понимание, чего мы хотим и как должна выглядеть модель трибунала. Если первые полгода нашего адвокатирования этой необходимости создания трибунала были многочисленные дискуссии, достаточно скептические, то со второй половины 2022 года большая часть цивилизованного мира пришла к обобщенному выводу о том, цивилизованный мир, в конце концов, все больше и больше подходил к выводу о том, что никаких переговоров с такими неадекватами быть не может, и миру действительно нужен эффективный механизм привлечения к ответственности за преступление агрессии", – заявил он.
По его словам, с осени прошлого года для того, чтобы перейти к практическим переговорам обсуждения модели, как должен работать этот трибунал, была создана координационная группа, в которую сначала входило около 20 государств, на сегодняшний день уже 38 стран.
"И у нас на столе три рабочих версии, как должен работать трибунал", – сказал замруководителя ОП.
Он добавил, что спецтрибунал над РФ поддерживают не только страны Европы, но США, Канада, Австралия и страны Латинской Америки.
- 9 мая президент Украины Владимир Зеленский и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен провели саммит 37 стран-участниц коалиции по спецтрибуналу над РФ.
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