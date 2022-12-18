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OPINION

Идейным отцом советского Деда Мороза был организатор Голодомора в Украине

Татьяна Мокриди
18 декабря, 2022 воскресенье
20:04
Мнение

Святому Николаю около – 1700 лет, Деду Морозу – 85 лет

Я тоже росла на том, что с 31 декабря на 1 января приходит Дед Мороз. Мы выписывали газеты "Труд" и "Правда", отец по ночам слушал "Радио Свобода". Покойную бабушку Олю, мамину маму, моя прабабушка Франя вывезла в Хабаровск, чтобы спасти от голода. Но на Рождество на нашем столе всегда была кутья. Такой безумный микс.

Разве кто-то знал, что идейный отец советского Деда Мороза был организатором Голодомора в Украине Павел Постышев?

Разве кто-то знал, что идейный отец советского Деда Мороза был организатором Голодомора в Украине Павел Постышев?

Святому Николаю около – 1700 лет, Деду Морозу – 85 лет.

Именно Святой Николай стал прообразом Санта-Клауса. Современный Санта впервые появился в рекламе Coca-Cola в 30-х годах.

Смотрите и думайте, придет ли к вашим детям Дед Мороз? Или как я прочла в одной шутке: "Деда Мороза сбили ПВО, поэтому придет только Святой Николай"?

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Об авторе. Татьяна Мокриди, журналистка

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