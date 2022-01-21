Идея запрета для ФЛП 3-й группы работать с юрлицами может свидетельствовать о проблемах с наполнением бюджета – Нефедов
Идея ограничить возможность физическим лицам-предпринимателям третьей группы сотрудничать с юридическими лицами свидетельствует о попытке государства наполнить государственный бюджет, но не является эффективным экономическим инструментом
Об этом первый заместитель министра экономического развития, депутат Киевсовета Максим Нефедов рассказал во время программы "Великий эфир Василия Зимы" на Эспрессо.TV.
“Эта схема достаточно эффективно работает в украинском ИТ-секторе, в секторе профессиональных услуг – юридических, бухгалтерских и других. Зачем ее рубить? Придумать этому логическое объяснение сложно. Можно предположить, что в бюджете с деньгами действительно плохо и теснятся последние капли”, – сказал он.
Нефедов напомнил, что схожая инициатива продержалась несколько месяцев во времена премьерства Николая Азарова в 2011 году.
“Тогда тоже была попытка наступить на малый и средний бизнес и закрутить там гайки, чтобы собрать больше денег в бюджет. Закончилось это прогнозируемо – денег не собрали, инвестклимат разрушили”, – указал Максим Нефедов.
Он подчеркнул, что эта идея была озвучена только устно.
Напомним, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики озвучил идею о том, что ФЛП третьей могут ограничить возможность сотрудничать с юрлицами. По его словам, это может позволить сократить схему от уклонения от уплаты налогов с зарплат, при которой работника оформляют не в качестве работника в штат с уплатой ЕСВ (22%), налога на доходы физлиц (18%) и военного сбора (1,5%), а как ФЛП с уплатой всего 5% от зарплаты.
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