Идея запрета для ФЛП 3-й группы работать с юрлицами может свидетельствовать о проблемах с наполнением бюджета – Нефедов

Об этом первый заместитель министра экономического развития, депутат Киевсовета Максим Нефедов рассказал во время программы "Великий эфир Василия Зимы" на Эспрессо.TV.

“Эта схема достаточно эффективно работает в украинском ИТ-секторе, в секторе профессиональных услуг – юридических, бухгалтерских и других. Зачем ее рубить? Придумать этому логическое объяснение сложно. Можно предположить, что в бюджете с деньгами действительно плохо и теснятся последние капли”, – сказал он.

Нефедов напомнил, что схожая инициатива продержалась несколько месяцев во времена премьерства Николая Азарова в 2011 году.

“Тогда тоже была попытка наступить на малый и средний бизнес и закрутить там гайки, чтобы собрать больше денег в бюджет. Закончилось это прогнозируемо – денег не собрали, инвестклимат разрушили”, – указал Максим Нефедов.

Он подчеркнул, что эта идея была озвучена только устно.

Напомним, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики озвучил идею о том, что ФЛП третьей могут ограничить возможность сотрудничать с юрлицами. По его словам, это может позволить сократить схему от уклонения от уплаты налогов с зарплат, при которой работника оформляют не в качестве работника в штат с уплатой ЕСВ (22%), налога на доходы физлиц (18%) и военного сбора (1,5%), а как ФЛП с уплатой всего 5% от зарплаты.