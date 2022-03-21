"Идея свободы станет фундаментом": украинские архитекторы объединились ради будущего восстановления и ищут единомышленников
Архитектурная палата Национального союза архитекторов Украины опубликовала заявление об объединении специалистов для восстановления Украины без символов советского прошлого
Об этом говорится в совместном заявлении на "Фейсбуке" НСАУ за подписями ряда архитектурных бюро из разных городов.
"Мы — архитекторы Украины, объединились для восстановления нашего государства. Восстановление украинских городов, просторов, инфраструктуры. Враг коварно уничтожает наши дома, школы, больницы, культурное наследие, гражданскую инфраструктуру — все на своем пути. Но мы точно все отстроим!" – говорится в заявлении.
"Архитектурная палата Национального союза архитекторов Украины создала Координационный штаб, работающий над восстановлением наших городов и общин. Мы – всеукраинская организация, работающая в каждом регионе. Искренне приглашаем всех, кто может, присоединяться", – добавляют в союзе.
НСАУ отмечает, что новая архитектура Украины должна быть современной, европейской, но с тяготением к традициям и уважением к истории. Однако в ней нет места советскому эху.
"Новая архитектура Украины будет современной, европейской... С пониманием потребностей в быстром, но качественном восстановлении застройки по современным стандартам мировой архитектуры. С новыми смыслами. Без шлейфа плохого вкуса, который тянулся с советских времен и тянул нас в так называемый "русский" мир", – объяснили архитекторы.
Символы советского колониального прошлого должны исчезнуть с лица наших городов, отмечается в заявлении. В то же время идея свободы станет фундаментом новой архитектуры.
Архитекторов, инженеров, проектировщиков, производителей или поставщиков стройматериалов, готовых к сотрудничеству в рамках инициативы, просят заполнить форму здесь . Представители органов местной власти, горожане или нуждающиеся в "архитектурной помощи" должны заполнить эту форму.
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