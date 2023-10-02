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OPINION

Идея софийности может объединить украинцев

Андрей Зелинский
2 октября, 2023 понедельник
15:25
Мнение

Софийность – это мудрость бытия, опирающаяся на ценностные устои, подтвержденные жизненным опытом многочисленных поколений. Вся украинская культура происходит от Софии Киевской

Σοφία переводится с греческого как "мудрость", то есть мы происходим из мудрости.

Украинский философ ХХ века Сергей Крымский отмечал, что российская империя в свое время избрала путь "Третьего Рима", то есть власти, а Украина - путь софийности, то есть мудрости бытия.

Впервые понятие софийности обнаруживается в произведениях Григория Сковороды. Идею Сковороды услышали и переиначили по-своему российские философы В. Соловьев, С. Булгаков, П. Флоренский, попытавшись создать собственные концепции. И здесь, в российской интерпретации, "софиология" становится идеологической базой для легитимации авторитаризма. Напротив, в украинской культуре авторитарность не приживается. В украинской софийности мудрость проявляется в ценностном взаимодействии людей, а единственным измерением воплощения мудрости остается конкретный человек. София – это также практическая мудрость, охватывающая семейную жизнь, хозяйство. Эта софийность прочитывается в украинской культуре, в фольклоре и философии. Здесь повсюду царствует культ мудрого хозяина, цветущего дома.

Софийность – это наша национальная методология вычитывания реальности. Это мудрость человеческого сердца, которая вычитывает мудрость творения. Это контакт между двумя безднами – сердце и Вселенная на одном уровне. Залог любого успеха – это качественный контакт с реальностью. И такой полный, полноценный и эффективный контакт возможен, когда человек читает реальность сердцем. Вот это и есть софийность – стчитывание мудрости бытия.

Но такая мудрость бытия присуща не только человеку, не только обществу, но может лечь в основу институтов как определенные ценностные ориентиры. Соответственно, когда я говорю об идее, которая имела бы консолидирующий потенциал, я говорю о совокупности ценностей, присущих украинцам в процессе создания государства: о соборности, о справедливости, о сердечности, о свободе. Также – о памяти и надежде. Ведь эту совокупность ценностей и называют Софией Киевской, киевской мудростью. Поэтому софийность – это методология конструирования социальной реальности. Мы вычитываем те смыслы, которые уже проявили свой потенциал для построения отношений на институциональном и общественном уровне.

Условием для гармоничного развития личности – ребенка и взрослого – является качественное взаимодействие с реальностью. Человек, родившийся в мире, и то, как он воспринимает мир, как он его считывает, становится тем ресурсом, которым он впоследствии может поделиться. Я называю это состояние зрелостью. Под зрелостью понимаю две основные динамики. Первая – это становление, это путешествие в реальности и считывание необходимых смыслов. Для того чтобы накопить личный потенциал, которым потом можно послужить. Зрелый человек – он становится собой и служит другим. Это проявляется как в трансляции жизни. Эффективная экосистема – это тогда, когда я впитываю в себя мир и транслирую его в новые формы бытия. Жизнь потоком проходит сквозь меня, мимо меня. А софийность позволяет мне вычитать из этого потока все необходимое, чтобы на берегах моей жизни расцвели сады. Сады – это об атмосфере, о кислороде. И сады – это о плоде, о том, чтобы жизнь могла продолжаться. Итак, зрелость – это становление и служение. И это процессы, которые трансформируют жизнь. Жизнь должна продолжаться.


Об авторе: Отец Андрей Зелинский, украинский философ, священник УГКЦ, военный капеллан, политолог, общественный деятель.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Общество
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