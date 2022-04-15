Идея Путина: присоединить половину наших областей к России в течение нескольких войн. Для этого агрессору нужен нейтралитет Украины, - Портников
Виталий Портников считает, что идея Путина состоит в том, чтобы присоединить половину наших областей к России в течение нескольких войн и именно для этого агрессору нужен нейтральный статус Украины
Журналист высказал такое мнение в эфире Еспресо.TV.
"Украина, которая не является членом НАТО, после нападения России осталась в одиночестве со своими проблемами. Конечно, нам поставляют оружие и помогают деньгами, но воюем мы сами. Пока мы не будем членом НАТО - будем воевать сами, сколько у нас хватит сил." А это несколько войн, ведь каждая война – это миграция населения, депопуляция и экономические проблемы. Можно выиграть одну войну, а проиграть следующую, потому что не будет ресурсов и боеспособного населения. А у агрессора населения больше", - отметил Портников.
Публицист подчеркнул, что все войны, которые россияне выигрывали за последние столетия, - войны, когда они забросали своих врагов труппами. У Путина сейчас нет никаких моральных проблем, чтобы забрасывать трупами россиян Украину.
"Путину нужен нейтралитет Украины, чтобы исключить возможность нашего присоединения к НАТО, пока он не соберет новые силы и резервы. Путин также требует от Украины признания Крыма и Донбасса, который потом станет частью РФ, российскими. Ведь если мы признаем Крым и Донбасс , а остается условная Херсонская народная республика, которая не признается Путиным независимой, то во время следующей военной операции можно оккупировать Запорожскую народную республику, в этот момент признать "ХНР" и присоединить, а от Украины требовать признания независимости Херсона. И так за 10-15 лет можно присоединить половину украинской территории к России еще и вполне легально с согласия властей Украины. Это такая идея Путина", - отметил Виталий Портников.
- Напомним, российский диктатор Владимир Путин заявил, что столкновение РФ с Украиной было неизбежным и назвал цели полномасштабного вторжения "благородными".
- Российско-американский историк и критик путинского режима Юрий Фельштинский считает, что Путин может дать приказ ФСБ организовать теракты в крупных городах РФ и винить Украину, но это кардинально не изменит ситуацию для Кремля.
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