Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"Турция приветствует любые газовые потоки из Ирана, Египта, России, Центральной Азии. Ведь турецкая политика довольно непоследовательна: с одной стороны Турция уже становится существенным игроком в поставках газа в Европу, но могла бы стать газовым хабом гораздо раньше. Если бы она была последовательна в том, чтобы туркменский газ из Центральной Азии попал через Каспий и Южный Кавказ к ней, а затем в Европу. Тут как раз Россия воспользовалась случаем и сделала предложение Анкаре, так появился "Голубой поток" (газопровод между Россией и Турцией, проложенный по дну Черного моря, – ред.) вместо Транскаспийского газопровода, затем то же повторилось под названием "Турецкий поток" (газопровод, проходящий по дну Черного моря из Анапского района России в Турцию, – ред.)",- объяснил эксперт по энергетике.



Михаил Гончар продолжил, что сейчас снова появились россияне в виде Путина с предложением сделать газовый хаб, что, конечно, вписывается в турецкую концепцию. А Путин, понимая, что его имидж в Европе уже не тот и никого не соблазнишь дешевым российским газом и прямыми газопроводами, выставляет Турцию как прокси (посредническая, промежуточная цепочка, – ред.).



"Считаю, что из этого ничего не выйдет, потому что в Европе иначе смотрят не только на Путина, но и на Эрдогана. Нынешняя Турция своей политикой пугает ЕС тем, что она эволюционирует в сторону склонности к авторитарным режимам. Поэтому, вряд ли эта идея, даже в турецкой обертке, будет реально воспринята Европейской комиссией. В Европе предпочитают иметь дело со сжиженным газом, а не с масштабными трубопроводными проектами. Я не думаю, что европейцы во второй раз наступят на российские грабли, в каком бы виде они ни были, будь то "made in Turkey" или другие", - отметил Гончар.

13 октября Путин предложил поставлять газ в Европу через Турцию. По его словам, транзит газа из "Северных потоков" можно переместить, создав самый крупный хаб в Турции

14 октября турецкое государственное агентство Anadolu сообщило, что Эрдоган поручил правительству проделать шаги по созданию "газового хаба" в Турции на замену поврежденным "Северным потокам" и назвал возможное место для него.

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