Идея Путина, чтобы удержать власть, заключается в продолжении войны с Украиной, - Портников
Журналист Виталий Портников считает, что продолжение войны с Украиной позволяет перестроить Россию так, как она нравится чекистам
Такое мнение он высказал в эфире Эспресо.
"Мне кажется, что идея Путина, как он может удерживать власть, это как раз не окончание войны и не победа в ней, а именно ее продолжение. Вот это и есть новая нормальность – жизнь в войне. РФ живет в войне с Западом и Украиной, а при этом в самой России ничего не происходит, то есть просто воюет. Это дает возможности для создания тоталитарной вертикали: несогласный - враг народа, всех арестовать, изменить характер экономики и сделать ее военно-промышленной, подумать о лагерной экономике", - отметил журналист .
Виталий Портников подытожил, что продолжение войны с Украиной дает возможность перестроить российское государство так, как оно нравится чекистам.
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