Такое мнение он высказал в эфире Эспресо.

"Мне кажется, что идея Путина, как он может удерживать власть, это как раз не окончание войны и не победа в ней, а именно ее продолжение. Вот это и есть новая нормальность – жизнь в войне. РФ живет в войне с Западом и Украиной, а при этом в самой России ничего не происходит, то есть просто воюет. Это дает возможности для создания тоталитарной вертикали: несогласный - враг народа, всех арестовать, изменить характер экономики и сделать ее военно-промышленной, подумать о лагерной экономике", - отметил журналист .

Виталий Портников подытожил, что продолжение войны с Украиной дает возможность перестроить российское государство так, как оно нравится чекистам.