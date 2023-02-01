Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла решение о создании специального трибунала для России и Беларуси за преступления, совершенные в Украине. “ПАСЕ уже предлагала провести специальный международный трибунал, но на этот раз это целая резолюция, посвященная правовым последствиям агрессии Российской Федерации в Украине. Конечно, теперь она содержит больше информации. И на этот раз там также отмечено, что Ассамблея рекомендует провести этот трибунал в Гааге. Нидерланды уже заявили, что могли бы принять у себя такой трибунал, отметив, что у них есть необходимая инфраструктура и много квалифицированных работников, ведь Международный уголовный суд (МУС) также базируется в Гааге”, - отметила она.

Евгения Кравчук также пояснила, что МУС не может заниматься преступлением агрессии России, поскольку это не входит в его юрисдикцию. МУС, я бы сказала, имеет дело с конкретными людьми, и мы знаем их имена. Но военно-политическое руководство России и Беларуси не может быть осуждено или привлечено к ответственности в МУС. Поэтому нам нужно создать этот специальный трибунал только для одного преступления – преступления агрессии РФ, его называют материнским преступлением всех преступлений. Все другие военные преступления, такие как изнасилования, убийства, нападения на инфраструктуру и экоцид, стали возможны после того, как Путин решил захватить Украину. Поэтому следующий шаг, который мы бы очень хотели увидеть, - это переход от слов к действиям, и нам действительно нужно, чтобы многие страны присоединились к созданию этого трибунала”, - рассказала депутат.

Евгения Кравчук подытожила, что идея привлечения Путина к ответственности в Гааге должна стать абсолютно нормальной. “Мы не должны говорить о сохранении лица агрессора, как это было в 2014 году. Многие страны призвали нас не защищать Крым и не "прибегать к эскалации". И вот теперь, в 2023 году, мы имеем эту полномасштабную войну в самом сердце Европы. И именно из-за безнаказанности, из-за ощущения, что агрессору можно все, и никто не может его остановить. Поэтому нам нужно сделать эту идею абсолютно нормальной, что эти преступления и грубые нарушения международного права должны быть наказаны", – подчеркнула представитель Украины в ПАСЕ.