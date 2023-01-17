Об этом он заявил во время выступления во вторник на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает Укринформ.

"До этой войны я был против членства Украины в НАТО, потому что опасался, что это начнет именно тот процесс, который мы видим сейчас. Теперь, когда процесс вышел на такой уровень, идея нейтральной Украины в таких условиях уже не имеет смысла", - заявил американский политик.

Он также намекнул, что членство Украины в НАТО было бы уместным результатом после того, как будет обеспечен мир.

В то же время Киссинджер заявил, что, по его мнению, сейчас необходимо избежать прямой военной эскалации между РФ и Западом, а также ликвидации РФ как самостоятельного государства.

"Уничтожение России как государства, которое может реализовывать собственную политику, откроет огромную территорию, охватывающую одиннадцать часовых поясов, для внутренних конфликтов и внешнего вмешательства в тот момент, когда там хранится более 15 тысяч единиц ядерного оружия", - сказал Киссинджер.

Он также отметил, что считает необходимым, чтобы РФ имела возможность присоединиться к международной системе после достижения мира в Украине. В этой связи Киссинджер заявил, что "верит в диалог с Россией", пока идет война, при условии, что санкции и другое давление будут сохраняться, пока не будет достигнуто окончательное урегулирование.

Напомним, в июне Генри Киссинджер заявил , что Украина должна уступить Россию часть территории, а США и Запад — не рассчитывать на российское поражение в войне.

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