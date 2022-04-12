Идея из "ХНР" провалилась: россияне будут пытаться присоединить оккупированные территории Херсонщины к аннексированному Крыму, - Данилов
Заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов считает, что идея создания "ХНР" провалилась, поэтому российские оккупанты будут пытаться присоединить оккупированные территории Херсонщины к аннексированному Крыму
Эксперт рассказал об этом в эфире Еспресо.TV.
"Российские кафиры могут пытаться на Юге Украины создать так называемую Таврическую губернию - присоединить временно оккупированные земли Херсонской области к временно оккупированному Крыму. Тем более есть отдельные свидетельства наших граждан, которым кафиры говорят: "Живите пока по своим законам, но вы - Россия и скоро у вас будут российские законы". То есть уже речь не идет о создании "ХНР", которая провалилась из-за активного сопротивления украинских граждан и невозможности россиян собрать местные власти и провести какие-то псевдореферендумы", - отметил Данилов.
Специалист подчеркнул, что в пользу предположения о присоединении оккупированных территорий Херсонщины к аннексированному Россией Крыму свидетельствует налаживание российского радио- и телевещания на Юге Херсонской и Запорожской областей.
"Русское радио и телевидение - очень серьезный фактор, который влияет на ситуацию, ведь те граждане, на огороды которых прилетали российские снаряды, сегодня могут говорить о том, что это ВСУ их обстреляли. То есть из-за росТВ люди могут отрицать даже очевидные вещи. С другой стороны, когда встал вопрос создания оккупационных администраций из местных кадров, фактически все отказались и россиянам пришлось привлекать каких-либо фриков. Очень небольшой процент предательства и коллаборации в Херсонской области", - отметил Сергей Данилов.
- Напомним, член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бериев рассказал, что в планах российских оккупантов есть присоединение Генического района Херсонской области к аннексированному Крыму.
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