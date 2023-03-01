Идея движения "Редан" - создать конфронтацию и стравить подростков, - психолог
Молодежное движение "Редан" деструктивно, его идея - распространить среди украинских подростков неконтролируемый хаос
Об этом в эфире Еспресо заявила кандидат психологических наук Зоя Гаркавенко.
"Само это движение "Редан". То, что источником происхождения является Россия только подчеркивает, что там заложена деструктивность. Там интересная модель - создаются два противоположных движения - Редан и Анти-Редан. Те, кто администрируют эту историю, понимают, что надо создать противоречие, конфронтацию. В чем опасность для подростков? Они не понимают, что ими манипулируют, но их сразу стравливают между собой. Если спросить, какая идея - идея неконтролируемого хаоса", - сказала она.
- В последние дни по городам Украины распространяется информация о так называемом молодежном движении ЧВК "Редан", которое впервые зафиксировали на территории РФ – подростки собираются большими группами в общественных местах и устраивают драки.
- По состоянию на утро 1 марта полиция сообщила о по меньшей мере 41 собрании молодежи в рамках движения ЧВК "Редан", имеющего российское происхождение. Правоохранители предотвратили столкновения.
- В столичном районе Дарница планировалось собрание молодежного движения "Редан", правоохранители предотвратили "акцию" и разоблачили двух несовершеннолетних координаторов.
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