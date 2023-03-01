Об этом в эфире Еспресо заявила кандидат психологических наук Зоя Гаркавенко.

"Само это движение "Редан". То, что источником происхождения является Россия только подчеркивает, что там заложена деструктивность. Там интересная модель - создаются два противоположных движения - Редан и Анти-Редан. Те, кто администрируют эту историю, понимают, что надо создать противоречие, конфронтацию. В чем опасность для подростков? Они не понимают, что ими манипулируют, но их сразу стравливают между собой. Если спросить, какая идея - идея неконтролируемого хаоса", - сказала она.