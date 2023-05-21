Идея, что Украину будут поддерживать оружием после окончания войны, – это нечестная позиция со стороны партнеров, - Портников
Журналист Виталий Портников считает, что многолетний конфликт на истощение выгоден в первую очередь Путину
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Партнеры заявили, что, когда война закончится, нам и дальше будут помогать оружием. И это достаточно опасно. Я предпочел бы услышать, что нас возьмут в НАТО, и тогда нам не нужно будет так помогать оружием. Мы сможем тратить на военный бюджет столько, сколько тратят страны-члены НАТО. Быть под ядерным зонтиком США и оставаться уверенными, что война снова не придет на нашу землю", - подчеркнул Портников.
По словам журналиста, идея партнеров по поддержке Украины даже десятилетиями – это не очень честная позиция.
"Нам предлагают другой вариант. Сейчас нет возможности украинской Евроатлантической перспективы, - говорят партнеры, - вы будете идти в НАТО, а мы будем помогать. Чтобы вы были сильны, чтобы могли обороняться, если Россия снова нападет. И тогда в России поймут, что они не должны на вас нападать, считают партнеры. Мне эта история напоминает Ближний Восток. Можно представить, что война заканчивается, но начинаются меры по дестабилизации ситуации, террористическая опасность, диверсионные действия со стороны РФ. Эта идея партнеров по поддержке Украины даже десятилетиями - это не очень честная позиция. Многолетний конфликт на истощение выгоден, прежде всего, Путину", - подчеркнул Портников.
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