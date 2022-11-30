Об этом в эфире Еспресо сказал капитан Вооруженных Сил Украины Виктор Трегубов.

"Пока в нашей войне авиация ведет себя осторожно и не особо эффективно с обеих сторон. Обе стороны имеют эффективную систему противовоздушной обороны, у обеих сторон худшая авиация. Скажем так, идет взаимное сдерживание с обеих сторон. Я не вижу, чтобы эта ситуация резко изменилась. У россиян не вырастут ни новые самолеты, ни новые пилоты. У украинцев могут появиться новые самолеты, но не за ближайшие нескольких дней", - отметил он.

В течение 28 ноября ВСУ сбили два вражеских самолета – Су-25 и Су-24.