Идет взаимное сдерживание. На войне у обеих сторон есть эффективная ПВО и худшая авиация, - офицер ВСУ Трегубов
Украинская и российская авиации во время войны ведут себя осторожно и не особо эффективно, в частности из-за эффективных систем ПВО с обеих сторон
Об этом в эфире Еспресо сказал капитан Вооруженных Сил Украины Виктор Трегубов.
"Пока в нашей войне авиация ведет себя осторожно и не особо эффективно с обеих сторон. Обе стороны имеют эффективную систему противовоздушной обороны, у обеих сторон худшая авиация. Скажем так, идет взаимное сдерживание с обеих сторон. Я не вижу, чтобы эта ситуация резко изменилась. У россиян не вырастут ни новые самолеты, ни новые пилоты. У украинцев могут появиться новые самолеты, но не за ближайшие нескольких дней", - отметил он.
- В течение 28 ноября ВСУ сбили два вражеских самолета – Су-25 и Су-24.
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