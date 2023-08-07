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Война с Россией: хроника
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OPINION

… Идет война

Игорь Гулик
7 августа, 2023 понедельник
20:04
Мнение

Нужно готовиться к длительной войне, отложив на завтра все фантазии о послевоенной Украине

В Украине так часто говорят о завершении войны, договариваются о средствах на восстановление, решают судьбы мужчин (в частности, предлагают запретить им выезд за границу после завершения боев), что мимоходом создается впечатление, что инициаторы и авторы этих разговоров живут в каком-то фантастическом мире. Во время, когда ВСУ кровью продвигаются на считанные метры, теряя жизни на вражеских минах и под огнем русской арты, эти футурологи озабочены пустопорожним прожектерством, будто для них открылись двери будущего.

Моя родственница, пережившая оккупацию в Херсоне, сейчас благодарит Бога за каждый день, прожитый под обстрелами, говорит, что живет этой минутой. И миллионы жителей — то ли в зоне досягаемости артиллерийского огня, то ли, как здесь, на Западе Украины, куда долетают Калибры и Кинжалы, живут похожим образом, то есть одним днем…

Нет, я не возражаю: мечтать надо. Но прежде нужно иметь под ногами твердую почву реальности, а в голове – осознание происходящего. И, конечно, следует готовиться к разным вариантам развития событий, с верой в нашу победу. Но для этого должны быть соответствующие аналитические центры, а не хайперы-недоучки, тем более с не слишком чистыми намерениями.

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В минувшие выходные состоялась беспрецедентная встреча советников правительств и лидеров более 40 стран мира в Джидде. Они обсуждали украинскую "формулу мира", и, что радует, в принципе поддержали ее. И еще важно, что среди участников был и Китай, который, кажется, прагматично решил, на чьей стороне он в этой, казалось бы, далекой для него войне.

Однако требовать прекращения огня и вывода рашистских войск за границу 1991 года без участия агрессора — это, извините, рисовать картины на морском песке. Конечно, изоляция недоимперии и ее ошалевшего фюрера имеет важное значение, однако я бы не преувеличивал надежд, поскольку ресурс России является огромным, а молчаливое согласие рядовых жителей жить в беде и нищете проверено практикой.

В Москве отреагировали на встречу в Саудовской Аравии, и эта реакция была ожидаемой. Спикер Путина Дмитрий Песков заявил без обиняков, что Россия согласится на переговоры только при условии, что оккупированные ею украинские территории (Крым и четыре аннексированные области Юго-Востока) вынесут за скобки. Потому что, считают в Кремле, Россия уже записала их в свою конституцию…

Аргумент, согласитесь, "железобетонный" с точки зрения своих бестолковости и бессмыслицы. Но это на наш с вами взгляд и с точки зрения цивилизованного мира XXI века. Но не с позиции средневековой орды, которой обломали зубы под Киевом, Харьковом и тем же Херсоном, но она не склонна признавать своего фиаско. Более того, Кремль оправдывает эту бойню известной фразой Лаврова: "Мы пытаемся остановить войну. Ее начали против нас, используя Украину". А марионетка-гауляйтер Губарев не прячет самых тайных желаний: "Если вы (украинцы. - Авт.) не желаете, чтобы мы вас переубедили, то мы вас убьем. Мы убьем столько, сколько понадобится: один миллион, пять милионов – или уничтожим вас всех. Пока вы не поймете, что вы одержимы и вам нужно лечение".

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Поэтому, как недавно совсем резонно выразился Виталий Портников, "Путин не собирается ни с кем договариваться". А вместе со своим вождем, и большинство россиян. Точнее, — несмотря на укоренившуюся в генах самого последнего русского бомжа имперскость и пренебрежение к другим, — "болотным обывателям" действительно безразлично, какой ценой "царь" намерен воевать.

Война как процесс, тем более война в прямом пропагандистском эфире, что может быть более увлекательным зрелищем для инфантильной и воинственной биомассы?

Тот же Песков признал, что в России – "не совсем демократия, а достаточно дорогостоящая бюрократия". Его поправка о вероятном проценте, который соберет Путин на выборах, "не 90 процентов", свидетельствует, что Россия не готова к любым трансформациям, а тем более к нормальным и партнерским отношениям с миром.

Миром, который до сих пор живет иллюзией о шансе убедить эту дикую сатрапию резонными аргументами, чтобы удержать ее в нынешних границах. И миром, точно знающим, что его замысел обречен на провал, поскольку невозможно удержать империю, которая пережила себя. Разве только диктатурой типа сталинской – с гулагами, тотальными репрессиями инакомыслящих, внешними экспансиями и попытками раздуть "мировой пожар". С Путиным или без, — не имеет особого значения, поскольку даже самый либеральный российский либерал не совершит суицид, согласившись на демонтаж империи.

Поэтому, по-моему, следует готовиться к длительной войне, отложив на завтра все фантазии о послевоенной Украине. Мы находимся на переднем крае Третьей мировой, и должны знать, что "жизнь продолжается, идет война".

Об авторе. Игорь Гулык – журналист, главный редактор сайта "Эспрессо.Запад".

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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