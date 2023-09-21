"Идет уже новый этап": генерал Маломуж объяснил активизацию врагом ракетных атак Украины
Николай Маломуж, генерал армии Украины, экс-глава Службы внешней разведки Украины, отметил, что в РФ накапливают ракетный потенциал для комплексных ударов, чтобы ответить за нашу активность на территории Крыма и РФ, а также тестируют нас перед осенним периодом
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"В первую очередь россияне сориентировались, что мы изменили тактику нанесения стратегических ударов и по Крыму, и по территории России, и по Москве. Мы, задействуя как беспилотники, так и соответствующие ракеты, уничтожаем конкретную инфраструктуру, корабли Черноморского флота РФ, пусковые установки, аэродромы и даже стратегические самолеты. Это первый фактор, побуждающий противника активизировать атаки", - объяснил генерал.
Николай Маломуж заметил по поводу второго фактора – попытки врага нанести как можно больше нам вреда. Это и аэродромы, если говорить о Хмельницкой области. К примеру, Львовщина – инфраструктурные проекты. Одещина – портовое хозяйство и зерновые терминалы. А также поражая жилые комплексы, враг преследует цель – подавить дух украинского народа.
"Это уже идет новый этап. В РФ накопили и усовершенствовали, например, ракеты Х-101, Х-555, понятно, что были и "искандеры", и "калибры". Еще по нашим данным россияне накапливают "кинжалы", где-то 120 ракет в месяц.Соответственно, когда есть потенциал, противник наносит комплексные удары, но теперь уже с новой стратегией.Например, на сегодняшний день атака идет на конкретные города или объекты стратегического уровня, а затем происходит резкая переориентация на территорию нашего государства. , что мы свои системы ПВО где-то дезориентируем и будем направлять ракетные системы на траектории ракет, которые они нам показали, а в последние секунды ракеты изменят свои направления и нанесут удары по конкретным объектам или городам. ракетные атаки – ответ на нашу активность на территориях Крыма и РФ", – подчеркнул экспредседатель Службы внешней разведки Украины.
Маломуж добавил, что с другой стороны это и тестирование перед осенним периодом, прощупывание наших объектов инфраструктуры, энергетики, нефтебаз и других систем, обеспечивающих жизнь, деятельность граждан Украины и ВСУ.
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