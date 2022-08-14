"Идет тяжелая зима": Верещук призвала жителей Херсонщины эвакуироваться
Жителей Херсонщины призвали эвакуироваться, чтобы спастись от холода и оккупантов
Об этом заявила вице-премьер-министр - министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время открытия транзитного хаба - Центра поддержки переселенцев в Запорожье для эвакуированных жителей Херсонщины "Я - Херсон", передает Укринформ .
"Эвакуируйтесь. Идет тяжелая зима. Нам нужно вам помочь, спасти от холодов и врага", - подчеркнула министр.
Сейчас из Херсонщины выехало 50% жителей. Эвакуации ждут еще более 20 тыс. человек. Ирина Верещук отметила: кто не может уехать, должен обратиться в ОВА.
По словам главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича, ситуация в области сложная и люди ждут деоккупации.
"Именно поэтому мы призываем уезжать, не может быть военных действий, где есть люди. Не может быть военных действий без угрозы", – пояснил он.
Ярослав Янушевич отметил, что в Херсонской области не работает почта. Чтобы люди не могли расплачиваться гривнями, россияне срывают терминалы в магазинах. Также отсутствуют украинские телевидение и интернет.
- 12 августа жителей Херсонской области предупредили о высокой угрозе российских обстрелов в ближайшее время.
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