Об этом заявила вице-премьер-министр - министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время открытия транзитного хаба - Центра поддержки переселенцев в Запорожье для эвакуированных жителей Херсонщины "Я - Херсон", передает Укринформ .

"Эвакуируйтесь. Идет тяжелая зима. Нам нужно вам помочь, спасти от холодов и врага", - подчеркнула министр.

Сейчас из Херсонщины выехало 50% жителей. Эвакуации ждут еще более 20 тыс. человек. Ирина Верещук отметила: кто не может уехать, должен обратиться в ОВА.

По словам главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича, ситуация в области сложная и люди ждут деоккупации.

"Именно поэтому мы призываем уезжать, не может быть военных действий, где есть люди. Не может быть военных действий без угрозы", – пояснил он.

Ярослав Янушевич отметил, что в Херсонской области не работает почта. Чтобы люди не могли расплачиваться гривнями, россияне срывают терминалы в магазинах. Также отсутствуют украинские телевидение и интернет.

12 августа жителей Херсонской области предупредили о высокой угрозе российских обстрелов в ближайшее время.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb