"Идет сознательная дезинформация общества": Данилов о заявлениях относительно стягивания российских войск на границу Украины
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что публикации о якобы стягивании российских войск к границе Украины – это "сознательная дезинформация"
Об этом сообщает "Радио Свобода" .
"Идет сознательная дезинформация всего общества. Скажем так – то, что они там пишут, не соответствует действительности. На сегодняшний день это не соответствует действительности. Мы наблюдаем за всеми процессами, это дезинформация и нам непонятно, для чего они это делают… Что будет завтра, мы не знаем, на сегодняшний день такой концентрации, такого скопления того, что они пишут, там этого нет", – подчеркнул он.
По словам Данилова, ситуация у российско-украинской границы в последние дни не менялась.
"Пусть они покажут фотографии, которые были там месяц назад, две недели назад – вы увидите одни и те же фотографии", - добавил секретарь СНБО.
- Напомним, американское издание The Washington Post обнародовало информацию о том, что США и ЕС фиксируют опрокидывание российских войск в границу с Украиной.
- Впоследствии американское издание POLITICO обнародовало снимки со спутника о переброске Россией войск и техники в границы Украины.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил , что публикация американского издания Politico о наращивании войск на границе с Украиной является "вбрасыванием".
- Украинская разведка сообщила, что российские оккупационные войска удерживают на позициях разведывательно-диверсионную группу и противотанковые ракетные комплексы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.22
Покупка 26.22Продажа 26.44
-
EUR
Покупка 30.29Продажа 30.66
- Актуальное
- Важное