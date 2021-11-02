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"Идет сознательная дезинформация общества": Данилов о заявлениях относительно стягивания российских войск на границу Украины

2 ноября, 2021 вторник
14:48
война с Россией Алексей Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что публикации о якобы стягивании российских войск к границе Украины – это "сознательная дезинформация"

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

"Идет сознательная дезинформация всего общества. Скажем так – то, что они там пишут, не соответствует действительности. На сегодняшний день это не соответствует действительности. Мы наблюдаем за всеми процессами, это дезинформация и нам непонятно, для чего они это делают… Что будет завтра, мы не знаем, на сегодняшний день такой концентрации, такого скопления того, что они пишут, там этого нет", – подчеркнул он.

По словам Данилова, ситуация у российско-украинской границы в последние дни не менялась.

"Пусть они покажут фотографии, которые были там месяц назад, две недели назад – вы увидите одни и те же фотографии", - добавил секретарь СНБО.

  • Напомним, американское издание The Washington Post обнародовало информацию о том, что США и ЕС фиксируют опрокидывание российских войск в границу с Украиной.
  • Впоследствии американское издание POLITICO обнародовало снимки со спутника о переброске Россией войск и техники в границы Украины.
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил , что публикация американского издания Politico о наращивании войск на границе с Украиной является "вбрасыванием".
  • Украинская разведка сообщила, что российские оккупационные войска удерживают на позициях разведывательно-диверсионную группу и противотанковые ракетные комплексы.

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Алексей Данилов
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