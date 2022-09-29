Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Сейчас идет процесс распада империи, то есть России в ее сегодняшнем виде. И этот процесс будет сложным. На него накладывается историческая память, колониальное прошлое, притеснения при Советском Союзе, присутствует шовинизм в современном российском обществе, авторитарная идеология России, которая сегодня граничит с фашизмом", - заметил Альджанов.

По его словам, процесс распада России совпадает с процессом нового национального строительства, деколонизации бывших советских республик.

"Мы сегодня видим только начало и можем стать свидетелями еще более серьезных конфликтов, реакций общества, особенно в Казахстане, Грузии и ряде других центральноазиатских стран", - добавил Альджанов.

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