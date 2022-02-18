"Идет игра, у кого первого сдадут нервы": политолог считает, что Россия может создать прецедент в ОРДЛО, чтобы начать военные действия против Украины

Об этом она сказала в эфире программы "Комментарий с Анжеликой Сизоненко" на Еспресо.TV.



"Они хотят показать, что украинцы хотят наступать. Вполне возможно создание какого-то прецендента, условно такого, что повлекло за собой нападение Германии на Польшу и начало Второй мировой войны, для того, чтобы начать какие-то военные действия против Украины", - сказал политолог.



По мнению Яблонского, такой вариант вполне возможен.



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""Вот мы видим угрозу, вот вам подтверждение". Провокация, которая будет. Я не исключаю, что все эти вещи происходят, но мы должны понимать, что эти вещи разворачиваются медленно и в парадигме давления и поднятия напряжения. Идет игра, у кого первого сдадут нервы", - подытожил он.

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