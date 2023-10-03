Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Статьи Идет борьба на участках фронта, открывающих ВСУ путь на юг для перерезки сухопутного коридора. Колонка Сергея Згурца
Аналитика

Идет борьба на участках фронта, открывающих ВСУ путь на юг для перерезки сухопутного коридора. Колонка Сергея Згурца

Сергей Згурец
3 октября, 2023 вторник
20:24
Статьи Сергей Згурец

Враг сейчас перебросил все возможные резервы, имеющиеся на текущем этапе, чтобы сдерживать наше продвижение. Противник проводит контратаки на флангах, пытаясь удержать те участки фронта, которые для него крайне важны, и не менее важны для нас

Ситуация на фронте

Начнём с линии фронта. Наш Генштаб сегодня, 3 октября, довольно сухо и скупо описал ситуацию на двух самых горячих направлениях, хотя каждый километр противостояния с врагом крайне сложен. Было сказано, что Силы обороны Украины продолжают наступать на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. Наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике и закрепляются на занятых рубежах, истощая противника. Когда мы говорим об этих направлениях, и прежде всего о южном фронте, мы понимаем, что здесь самая сложная ситуация.

Кстати, если описывать полную историю, то она выглядит так, что сейчас враг перебросил все возможные резервы, какие у него есть на текущем этапе, чтобы как-то сдерживать наше продвижение. Противник проводит контратаки на флангах, пытаясь удержать те участки фронта, которые для него крайне важны и не менее важны для нас. Потому что они должны открыть нам дальнейший путь на юг, чтобы перерезать сухопутный коридор. Об этом говорил командующий оперативным командованием "Таврия". Но что именно происходит на этом участке фронта спросим у военного, который своими глазами видит ситуацию.

Карта бойових дій Вербове Роботине Новопрокопівка 03.10.23

Игорь Ганненко, командир механизированного взвода 47-й отдельной механизированной бригады "Магура", рассказал, что на Таврическом направлении, в том числе у населенных пунктов Роботино и Новопрокоповка, враг усиливается резервами. Он стягивает все боеспособные силы, чтобы сдерживать продвижение ВСУ. Однако это ему не удается. Все попытки российских войск восстановить утраченные позиции остаются без результата, потому что бойцы сил обороны крепко держат позиции, которые удалось вернуть под контроль. Будем и дальше удерживать захватчика от любых действий, что бы он не планировал.

Ганенко добавил, что враг подтягивает свежие резервы. Это нормально подготовленные подразделения противника и с боевым духом у них пока все хорошо. А дальше мы больше будем видеть из перехватов, как они жалуются, как теряется их мотивация. Что касается вражеских подразделений, которые давно на этом направлении, то у них уже есть проблемы с мотивацией и ведением боевых действий.

Боец отметил, что управляемые авиационные боеприпасы враг применял с начала летней кампании. То есть говорить, что сейчас увеличилось количество ударов авиабомбами нельзя, потому что украинские защитники чувствовали их на себе и в июне, и в июле, и в августе. Что касается FPV-дронов, то все понимают эффективность этих боеприпасов, и поэтому количество этих дронов увеличивается с обеих сторон.

Ганенко отметил относительно заминирования, что мин стало меньше. Конечно, враг пытается проводить минирование в наиболее опасных для прорыва техники местах, но это уже не так массово, как было в начале летней кампании. Если сейчас говорить о минных полях, то это скорее минные заграждения, частично сдерживающие продвижение ВСУ.

По его словам, с начала боевых действий тактика врага не изменилась. Потому что пока пехота не зайдет в окопы, как бы ни работала украинская артиллерия и техника, врага очень сложно оттуда выбить. Особенно учитывая, что у противника было много времени для подготовки этих сооружений. Мы говорим о бетонных бункерах и хорошо вкопанных вражеских позициях. Но наша артиллерия работает, пытаясь в прямом смысле выкуривать противника из этих окопов и защищенных строений. Именно благодаря FPV-дронам удается более точно работать по таким позициям, где-то уничтожая, повреждая и разрушая их.

Военнослужащий рассказал, что он командир БМП M2 Bradley, поэтому только может похвалить эту машину. Благодаря Bradley и Leopard украинским силам и удается продвигаться вперед и качественно уничтожать врага на территории Украины. Потому что советские аналоги таких машин не дали бы такого высокого уровня защищенности и боеспособности. Западная техника на голову выше советской. Bradley осуществляет как логистические функции, подвоз и прикрытие пехоты, занимающейся штурмовыми действиями, так и эвакуацию раненых, то есть это многофункциональная машина. Поначалу россияне еще не знали, что такое БМП Bradley и в некоторых ситуациях выдвигались слишком близко, а сейчас свою технику оккупанты уже держат на определенной оттяжке, поэтому усложняется уничтожение вражеской техники.

Командир БМП отметил, что многие штурмовые действия проводились ночью, потому что Bradley имеет преимущество и видит далеко в темноте. Его бригада постоянно в наступлении, соответственно снабжена всем необходимым. В сети много разных видео об уничтожении российской авиации именно 47-й отдельной механизированной бригадой в районе Роботино и Новопрокоповки. Поэтому лучший механизм уничтожать вражескую авиацию, когда позволяет себе далеко залетать, а украинские подразделения ее уничтожают.

Завершая рассказ Игоря Ганненко, командира механизированного взвода 47-й отдельной механизированной бригады "Магура", отмечу, что именно эта бригада предпринимала наступательные действия на Токмакском направлении и сейчас продолжает выполнять самые сложные боевые задания в условиях, которые складываются на поле боя. Мы уверены, что у нас сохраняется весь потенциал для того, чтобы противостоять обороне противника и выполнить выполнение тех задач, которые определены командованием как приоритетные.

Новости
Украина
російська армія
военные силы Украины
Война с Россией
Донетчина
оккупированные территории
окупанти
Запорожская область
Военные новости
Колонка Згурца
наступление ВСУ
Читайте также:
Тайсон Ф'юрі
2 октября, 2023 понедельник
Промоутер назвал гонорар Фьюри за бой против Усика
2 октября, 2023 понедельник
Маск опубликовал мэм с Зеленским о военной помощи. В Украине отреагировали
Збігнєв Рау
3 октября, 2023 вторник
Глава МИД Польши заявил, что отношения с Украиной вошли в "период спада"
Киев
+15°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.38
    Покупка 37.38
    Продажа 38.17
  • EUR
    Покупка 39.67
    Продажа 40.71
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
3 октября
20:42
Эксклюзив
Деньги
Золотовалютный резерв беспрецедентно высок: Гетманцев рассказал, чего ждать от курса валют
20:21
Байден провел телефонный разговор с мировыми лидерами и призвал к постоянной поддержке Украины
20:07
На фронте за сутки произошло 26 боестолкновений, враг нанес 3 ракетных и 80 авиаударов
20:02
С 2030 года все мусорные полигоны Украины должны соответствовать экостандартам ЕС, - Минзащиты окружающей среды
19:58
"Харьков помогает держать весь наш Восток": Зеленский провел совещания с ответственными за город и область
19:30
Прятал "товар" в рюкзаке дочери: в Одессе полиция изъяла у мужчины почти 1,4 кг кокаина
19:03
Обзор
Победные новости 587-го дня войны: функциональное поражение Черноморского флота РФ и доплаты украинским военным
18:34
Названа дата выхода франко-украинской исторической драмы SHTTL/ШТТЛ в кинотеатрах Украины
18:26
Киевсовет призывает центральную власть не изымать НДФЛ из местных бюджетов
18:25
Киев увеличил помощь на технику для военных: дополнительно выделено 1,26 млрд грн
18:22
НАБУ объявило подозрение в получении взятки мэру Сум и директору Департамента инфраструктуры города
18:13
ВАКС арестовал имущество трех обвиняемых по делу "Роттердам+"
18:05
ГП "Антонов" будет производить беспилотники на базе французского дрона Aarok
18:01
Эксклюзив
В Черном море наш флот уже обладает силой и мощью, - Гуменюк
17:47
Приложение "Дия"
В Дии заработала услуга возврата вкладов из обанкротившегося банка
17:38
Эксклюзив
"Это тактическое отступление": дипломат Веселовский о затягивании США с поставкой ракет ATACMS Украине
17:35
Эксклюзив
Defense Express: антидроновые комплексы Slinger от Австралии помогут по дешевке сбивать вражеские Shahed
17:26
В родном городе спикера Палаты представителей США Маккарти провели акцию по теме важности Украины
17:22
Париж метро
Во Франции обнаружили клопов в транспорте: в правительстве опасаются скандала перед Олимпиадой 2024
17:22
Обновлено
Армения
Армения ратифицировала Римский устав и обязалась выполнять решение Международного уголовного суда, Кремль отреагировал
17:11
Министр иностранных дел Венгрии назвал недопустимым, что в учебнике РФ их революцию в 1956 году называют "фашистской"
17:08
"Полностью интегрированный": Клименко рассказал, что делает командир Азова Редис после возвращения на фронт
17:00
Эксклюзив
"В горсовете есть "ждуны": депутат объяснил, почему Запорожье не поддержало сохранение НДФЛ на местах
16:31
Оккупанты сделали из гражданской больницы на Запорожье военный госпиталь для раненых из Роботиного
16:26
Раде предлагают отменить сроки давности для расследования коррупционных преступлений во время войны
16:09
Урожай зерна в Украине ожидается на уровне 79 млн. тонн, 75% нужно экспортировать, - Шмигаль
16:08
Обновлено
РФ вывела на боевое дежурство в Черное море два ракетоносителя
16:07
Европарламент
Европарламент согласовал финансирование Украинского фонда на €50 млрд
15:59
В Таиланде в результате стрельбы в ТЦ погибли по меньшей мере три человека, задержан 14-летний парень
15:56
Обновлено
Россияне обстреляли два поселка в пригороде Херсона: погиб мужчина, 5 человек ранены
15:35
Эксклюзив
В Информационном сопротивлении объяснили, как враг будет использовать 25-ю армию РФ
15:25
"Вы – мощь": Зеленский посетил бригады на Купянско-Лиманском направлении
15:06
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
15:03
ракета ATACMS
Пентагон готов передать Украине ATACMS: ждет согласия Байдена, - Bloomberg
15:02
Boeing планирует увеличить производство своего самого популярного самолета
14:49
Президент Мексики раскритиковал США за помощь Украине и призвал предоставить деньги Латинской Америке
14:42
Экс-заместитель Ермака Тимошенко утверждает, что выиграл суд против НАПК: детали
14:40
автомат Калашникова
Во время конфликта расстрелял двух сослужащих: в Киеве военному сообщили о подозрении
14:32
Сферы влияния на госинституции, экономика, гражданское общество: правительство разработает единый план реформ до 2027 года
14:31
В Украине стартовали два экспериментальных проекта для военных и ветеранов: подробности
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV