Идет борьба на участках фронта, открывающих ВСУ путь на юг для перерезки сухопутного коридора. Колонка Сергея Згурца

Ситуация на фронте

Начнём с линии фронта. Наш Генштаб сегодня, 3 октября, довольно сухо и скупо описал ситуацию на двух самых горячих направлениях, хотя каждый километр противостояния с врагом крайне сложен. Было сказано, что Силы обороны Украины продолжают наступать на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. Наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике и закрепляются на занятых рубежах, истощая противника. Когда мы говорим об этих направлениях, и прежде всего о южном фронте, мы понимаем, что здесь самая сложная ситуация.

Кстати, если описывать полную историю, то она выглядит так, что сейчас враг перебросил все возможные резервы, какие у него есть на текущем этапе, чтобы как-то сдерживать наше продвижение. Противник проводит контратаки на флангах, пытаясь удержать те участки фронта, которые для него крайне важны и не менее важны для нас. Потому что они должны открыть нам дальнейший путь на юг, чтобы перерезать сухопутный коридор. Об этом говорил командующий оперативным командованием "Таврия". Но что именно происходит на этом участке фронта спросим у военного, который своими глазами видит ситуацию.

Игорь Ганненко, командир механизированного взвода 47-й отдельной механизированной бригады "Магура", рассказал, что на Таврическом направлении, в том числе у населенных пунктов Роботино и Новопрокоповка, враг усиливается резервами. Он стягивает все боеспособные силы, чтобы сдерживать продвижение ВСУ. Однако это ему не удается. Все попытки российских войск восстановить утраченные позиции остаются без результата, потому что бойцы сил обороны крепко держат позиции, которые удалось вернуть под контроль. Будем и дальше удерживать захватчика от любых действий, что бы он не планировал.



Ганенко добавил, что враг подтягивает свежие резервы. Это нормально подготовленные подразделения противника и с боевым духом у них пока все хорошо. А дальше мы больше будем видеть из перехватов, как они жалуются, как теряется их мотивация. Что касается вражеских подразделений, которые давно на этом направлении, то у них уже есть проблемы с мотивацией и ведением боевых действий.



Боец отметил, что управляемые авиационные боеприпасы враг применял с начала летней кампании. То есть говорить, что сейчас увеличилось количество ударов авиабомбами нельзя, потому что украинские защитники чувствовали их на себе и в июне, и в июле, и в августе. Что касается FPV-дронов, то все понимают эффективность этих боеприпасов, и поэтому количество этих дронов увеличивается с обеих сторон.



Ганенко отметил относительно заминирования, что мин стало меньше. Конечно, враг пытается проводить минирование в наиболее опасных для прорыва техники местах, но это уже не так массово, как было в начале летней кампании. Если сейчас говорить о минных полях, то это скорее минные заграждения, частично сдерживающие продвижение ВСУ.

По его словам, с начала боевых действий тактика врага не изменилась. Потому что пока пехота не зайдет в окопы, как бы ни работала украинская артиллерия и техника, врага очень сложно оттуда выбить. Особенно учитывая, что у противника было много времени для подготовки этих сооружений. Мы говорим о бетонных бункерах и хорошо вкопанных вражеских позициях. Но наша артиллерия работает, пытаясь в прямом смысле выкуривать противника из этих окопов и защищенных строений. Именно благодаря FPV-дронам удается более точно работать по таким позициям, где-то уничтожая, повреждая и разрушая их.

Военнослужащий рассказал, что он командир БМП M2 Bradley, поэтому только может похвалить эту машину. Благодаря Bradley и Leopard украинским силам и удается продвигаться вперед и качественно уничтожать врага на территории Украины. Потому что советские аналоги таких машин не дали бы такого высокого уровня защищенности и боеспособности. Западная техника на голову выше советской. Bradley осуществляет как логистические функции, подвоз и прикрытие пехоты, занимающейся штурмовыми действиями, так и эвакуацию раненых, то есть это многофункциональная машина. Поначалу россияне еще не знали, что такое БМП Bradley и в некоторых ситуациях выдвигались слишком близко, а сейчас свою технику оккупанты уже держат на определенной оттяжке, поэтому усложняется уничтожение вражеской техники.



Командир БМП отметил, что многие штурмовые действия проводились ночью, потому что Bradley имеет преимущество и видит далеко в темноте. Его бригада постоянно в наступлении, соответственно снабжена всем необходимым. В сети много разных видео об уничтожении российской авиации именно 47-й отдельной механизированной бригадой в районе Роботино и Новопрокоповки. Поэтому лучший механизм уничтожать вражескую авиацию, когда позволяет себе далеко залетать, а украинские подразделения ее уничтожают.



Завершая рассказ Игоря Ганненко, командира механизированного взвода 47-й отдельной механизированной бригады "Магура", отмечу, что именно эта бригада предпринимала наступательные действия на Токмакском направлении и сейчас продолжает выполнять самые сложные боевые задания в условиях, которые складываются на поле боя. Мы уверены, что у нас сохраняется весь потенциал для того, чтобы противостоять обороне противника и выполнить выполнение тех задач, которые определены командованием как приоритетные.