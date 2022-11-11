Об этом он написал в своем телеграм-канале.

В своих рассуждениях о самодержавии Дугин провел параллели с работой Джеймса Фрезера "Золотая ветвь", где упоминался "Царь Дождей", которому соплеменники вспарывали живот за то, что он не мог уберечь от засухи.

Идеолог размышляет так: в России существует самодержавие, обладающее абсолютной властью и имеющее сакральный смысл, и именно оно должно спасать народ в критический момент. Если же эта власть не справляется со своей миссией, то с ней следует поступать так, как поступали во многих архаических обществах с царем дождей, то есть убивать. При этом Дугин полностью снял ответственность за провал с генерала Суровикина, который, по его мнению, только отвечает за техническую сторону фронта.

"Мы даем Правителю абсолютную полноту власти, а он нас всех, народ, государство, людей, граждан, в критический момент спасает. Если для этого он окружает себя дерьмом или плюет на социальную справедливость, это неприятно, но лишь бы спас. А если не спасает? Тогда - судьба "царя дождей", - пишет Дугин.

В то же время философ предлагает выход. По его словам, необходимо немедленно перейти от суверенной диктатуры к комиссарской, то есть ввести идеологию. При этом он считает, что в сложившейся ситуации не поможет ни одна политтехнология, поскольку власть в России уже ни на что не способна.

"Последний ресурс – идеология. Настоящая, не тот фейк, который пытается всучить до смерти напуганная восстанием реальности АП (администрация президента, – ред). Хватит вертеться: Российская Идея. Только она", – утверждает Дугин, добавив при этом, что технических средств в России не достаточно для победы в войне.

Не обошлось в рассуждениях пропагандиста и без упоминания о ядерном оружии и перспективах его применения. Дугин считает, что военные неудачи РФ могут привести к ядерному Армагеддону.

"Это не измена, это шаг к Армагеддону. Условия выигрывающего Запада, этой цивилизации сатаны, для Москвы никогда не будут приемлемыми. Следовательно, останутся ТЯО и СЯО. То есть, конец", - подчеркнул философ.

Напомним, 21 августа погибла дочь российского философа и пропагандиста Александра Дугина Дарья в результате взрыва ее автомобиля в Подмосковье.

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что российские войска отходят на левый берег Херсонской области. В Минобороны Украины прокомментировали возможный выход армии РФ из Херсона, отметив, что "россиянам верить нельзя".

11 ноября украинская разведка сообщила, что ВСУ заходят в Херсон, город возвращается под контроль Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb