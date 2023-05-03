Идентифицирует ракеты всех видов и прогнозирует место падения: в Киеве тестируют израильскую систему оповещения об атаках
На этой неделе в Киеве заработала израильская система раннего предупреждения о ракетном ударе
Об этом сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корничук, пишет The Jerusalem Post.
Система идентифицирует ракеты и снаряды всех видов и проектирует, куда они упадут, определяя и уменьшая территорию, обитатели которой могут оказаться в опасности. Также она рассчитывает, сколько времени у людей в опасных зонах, чтобы найти укрытие.
"Надеюсь, они скоро завершат [систему предупреждения] и мы сможем скопировать ее во все крупные города", – сказал посол. По его словам, эту систему планируется использовать в городах с населением более миллиона.
"Это очень важно для нашей гражданской и военной инфраструктуры, – добавил Корничук. – Это оборудование позволит нам спасать жизни".
Украинцы просили Израиль предоставить систему предупреждения ракетному удару после полномасштабного вторжения России. Предыдущее правительство обещало эту систему Украине, но посол отметил, что премьер-министр Беньямин Нетаньяху лично приложился для обеспечения быстрого завершения этого проекта.
Израильская система раннего предупреждения совмещает использование радаров и оптических устройств для обнаружения запусков ракет и беспилотников. Она идентифицирует размеры объектов и определяет потенциальные угрозы. Затем информация появляется на электронной карте, а гражданам сообщают об угрозе с помощью телефона, радио, телевидения или сирены.
- Напомним, Израиль в 2022 году обещал специально разработать и поставить Украине системы оповещения для гражданского населения. В январе Израиль согласился официально передать Украине технологии разумного оповещения.
- Когда в этом году Киев посетил министр иностранных дел Израиля Эли Коэн, а за ним депутаты кнессета Юлий Эдельштейн и Зеев Элькин, они подтвердили это обещание.
- В конце апреля стало известно, что Израиль установил в Киеве систему оповещения об атаках, а в мае проведет ее испытание.
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