Об этом сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корничук, пишет The Jerusalem Post.

Система идентифицирует ракеты и снаряды всех видов и проектирует, куда они упадут, определяя и уменьшая территорию, обитатели которой могут оказаться в опасности. Также она рассчитывает, сколько времени у людей в опасных зонах, чтобы найти укрытие.

"Надеюсь, они скоро завершат [систему предупреждения] и мы сможем скопировать ее во все крупные города", – сказал посол. По его словам, эту систему планируется использовать в городах с населением более миллиона.

"Это очень важно для нашей гражданской и военной инфраструктуры, – добавил Корничук. – Это оборудование позволит нам спасать жизни".

Украинцы просили Израиль предоставить систему предупреждения ракетному удару после полномасштабного вторжения России. Предыдущее правительство обещало эту систему Украине, но посол отметил, что премьер-министр Беньямин Нетаньяху лично приложился для обеспечения быстрого завершения этого проекта.

Израильская система раннего предупреждения совмещает использование радаров и оптических устройств для обнаружения запусков ракет и беспилотников. Она идентифицирует размеры объектов и определяет потенциальные угрозы. Затем информация появляется на электронной карте, а гражданам сообщают об угрозе с помощью телефона, радио, телевидения или сирены.